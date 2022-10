Des sinistrés de Fiona dorment dans la rue pour recevoir une aide de 250 $

La somme a été annoncée le 30 septembre par le ministre du Développement social et du Logement, Matthew MacKay, quelques jours après le passage de la tempête post-tropicale Fiona. L'aide doit servir à payer de l'essence, de la nourriture et est accessible à tous les foyers de la province, sans condition, par l'entremise de la Croix-Rouge.

Des gens sur des lits de camp

Certains ont reçu l'aide en 48 heures, d'autres l'attendent toujours. Comme ces deux jeunes femmes, arrivées à minuit et demi dans la file. L'une d'entre elles a déposé sa demande en ligne, sans succès. L'autre est déjà venue la semaine précédente, mais a dû faire demi-tour, car elle était arrivée trop tard.

Des dizaines de personnes attendent devant l'entrée du Confederation Court Mall, à Charlottetown, lundi 24 octobre à l'aube. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Malgré cette attente pénible, elle estime que cela en vaut la peine, surtout si elle reçoit l'aide complémentaire de 500 $ financée par les dons à la Croix-Rouge, mais réservée aux personnes les plus touchées par la catastrophe. Cela lui ferait un total de 750 $.

Les deux femmes sont à quelques mètres de la porte d'entrée du centre commercial. Devant elles, des personnes, arrivées plus tôt, dorment emmitouflées dans des couvertures, certaines sont sur des lits de camp.

Plus loin dans la file, un homme n'a rien reçu non plus, même s'il s'est enregistré par téléphone. Il raconte qu'on lui a dit qu'il n'avait rien d'autre à faire pour obtenir l'argent, mais que c'était erroné.

Ce retraité a demandé l'aide du gouvernement en ligne, mais n'a rien reçu encore. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Personne n'avait anticipé l'échelle du besoin que nous avons maintenant , pense Laura Ellis, chargée de communication pour la Croix-Rouge. Nous ne voulons pas avoir des gens dehors, qui ont à conduire des heures juste pour attendre devant les portes que ça ouvre. Malheureusement, à cette étape de la réponse, ce sont plus des cas uniques, qui nécessitent plus de travail de notre part pour confirmer que tous les détails ont été remplis correctement dans le formulaire , justifie-t-elle.

« Ce n'est pas nécessairement normal, mais c'est attendu à cette étape. » — Une citation de Laura Ellis, chargée de communication, Croix-Rouge canadienne

Elle explique que l'organisme cherche activement un endroit plus grand, avec plus de capacité et aussi plus accessible.

Laura Ellis est chargée de communication à la Croix-Rouge canadienne. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

La plupart des personnes qui attendent ce jour-là à Charlottetown sont jeunes, la vingtaine. D'autres sont plus âgées. La plupart sont toutefois reconnaissants envers la Croix-Rouge.

L'opposition critique les ratés

Un programme pas efficace du tout , critique la députée verte de Charlottetown-Victoria Park, Karla Bernard.

Si un gouvernement te dit que tu as le droit à 250 $, il faut les donner, il faut des processus qui sont efficaces , affirme-t-elle.

« Quand on parle de personnes qui dorment dehors pour 250 $, ce sont des personnes qui en ont besoin! » — Une citation de Karla Bernard, députée verte de Charlottetown-Victoria Park

La députée énumère des problèmes rencontrés par certains insulaires, notamment des problèmes d'adresse. S’il y a un propriétaire qui a le même numéro pour chaque appartement, nous avons plusieurs foyers qui n'ont pas accès à cet argent-là , détaille-t-elle.

Karla Bernard est députée verte de Charlottetown-Victoria Park. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Est-ce que [le gouvernement] a les compétences pour faire ça d'une manière efficace pour que les gens n'aient pas besoin de dormir dehors toute la soirée, juste pour peut-être avoir 250 $ la prochaine journée? se demande-t-elle.

« J'espère que le gouvernement n'est pas fier de ceci. » — Une citation de Karla Bernard, députée verte de Charlottetown-Victoria Park

Le ministre du Développement social et du Logement, Matthex MacKay, n'a pas accepté notre demande d'entrevue. Son cabinet a cependant fourni des chiffres par courriel. Vendredi matin, la Croix-Rouge canadienne avait versé des fonds à environ 38 500 ménages pour un total de 9,6 millions de dollars.

Matthew MacKay, ministre du Développement social et du Logement de l’île Photo : Radio-Canada / Rick Gibbs

Selon le courriel, il ne resterait que 3300 demandes en souffrance, nécessitant un contrôle.

Le gouvernement assure que de nombreuses options ont été envisagées pour le déploiement de ce financement , mais qu'il aurait fallu des mois pour distribuer les fonds à ce volume d'habitants de l'île et les risques d'erreur humaine étaient plus nombreux si cela avait été fait sans la Croix-Rouge.

Sur la rue Kent, les personnes qui attendent se demandent pourquoi il n'est pas possible de réserver un créneau de passage en ligne.

Ce n'est pas une fonctionnalité qui nous est offerte , dit Laura Ellis.

Les employés de la Croix-Rouge distribuent des tickets avec une heure de rendez-vous aux personnes présentes. Le nombre de personnes qui peuvent être vues est limité. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

À 6 h 40, le centre d'achat ouvre les portes, et la longue file d'attente se reforme à l'intérieur. Une heure plus tard, les employés de la Croix-Rouge distribuent des petits tickets à 150 personnes environ, avec un créneau de rendez-vous. Ceux qui sont trop loin dans la file devront retenter leur chance un autre jour.

Les autres peuvent partir aussi. Ils pourront revenir plus tard. Sans attente, cette fois-ci.