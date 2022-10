Un pilote sherbrookois s’illustre aux États-Unis

Cette saison, le jeune homme de 23 ans a terminé 9e sur 50 pilotes au classement de la CRSA Sprint Cars. Ce circuit propose notamment des courses en Nouvelle-Angleterre.

Ses performances lui ont permis d'obtenir le titre de recrue de l'année. Faire le choix d’aller courir aux États-Unis plutôt que de rester au Québec aura été finalement gagnant pour Tomy.

À la fin de 2021, quand on a su que les douanes pouvaient rouvrir, on a pris la décision de courir aux États-Unis. La visibilité est plus grande : c’est un sport que les Américains connaissent super bien. Les estrades sont souvent remplies, comparativement au Québec , explique celui pour qui le métier de pilote s’est transmis de génération en génération.