Octobre, un mois pour rappeler le grand apport des personnes handicapées

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, bon nombre d’employeurs multiplient les efforts pour courtiser les étudiants partout au Québec et pour employer des travailleurs immigrants. Et si la solution passait aussi par l’embauche de personnes qui vivent avec un handicap?

Alain Massicotte s’en est aperçu il y a quelques mois alors qu’il peinait à trouver du personnel pour H2lab, à Rouyn-Noranda. Le directeur logistique du service et de l’expérience client a donc fait appel à l'organisme Vision-Travail. Cette première expérience avec cet organisme lui a permis de rencontrer Justin Lecompte le printemps dernier.

La période de pointe, c’est durant la période estivale. On a un grand besoin de main-d'œuvre , souligne Alain Massicotte.

H2lab est un laboratoire spécialisé dans les analyses d’eau et de sol.

Après avoir épuisé tous les moyens conventionnels disponibles pour rechercher de la main-d'œuvre, que ce soit auprès des étudiants, dans les canaux standards ou dans les médias sociaux, on avait encore beaucoup de difficulté à recruter. On s’est ouverts à l'idée de rechercher de la main-d'œuvre alternative, que ce soit des immigrants ou encore des personnes à intégrer qui ont un léger handicap , indique M. Massicotte.

Si l’apprentissage à l’école a été difficile, Justin Lecompte arrive à se tirer honorablement d'affaire dans son milieu de travail.

J’ai ce qu’on appelle de la dysphasie. C’est quelque chose qui [affecte] la compréhension et le niveau de parole. Ça fait en sorte, entre autres, que tu comprends certaines choses différemment si on compare avec la plupart des gens. C’est un peu ça, le gros défi. Je n’ai pas la même perception que d’autres personnes , décrit Justin Lecompte.

Après avoir été embauché, M. Lecompte a vu ses responsabilités augmenter. Il est aujourd’hui préposé à la réception et à l’expédition des échantillons. Je suis content de pouvoir aider , mentionne-t-il.

Des milliers de personnes à la recherche d'un emploi

Benjamin Audet est d’avis qu’une entreprise inclusive est une des solutions qui s'offrent aux nombreuses entreprises qui ont des postes à pourvoir. Vision-Travail accompagne les personnes en situation de handicap, judiciarisées ou âgées de plus de 50 ans afin qu'elles intègrent ou réintègrent le marché du travail.

En région, présentement, on compte encore 2500 personnes qui sont en recherche d’emploi et qui ne trouvent pas l’employeur ou l’emploi qui pourrait leur correspondre. Il faut vraiment mener une réflexion sur ce qu’est concrètement l’intégration, être une entreprise exclusive en réponse à la pénurie de main-d'œuvre , signale le coordonnateur régional de Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue, un organisme à but non lucratif.

Il admet toutefois que ces personnes n’arrivent pas toutes à trouver un emploi.

« Ce qu’on trouve, c’est peut-être des préjugés, ou alors on ne comprend pas tout à fait la réalité des personnes en situation de handicap. » — Une citation de Benjamin Audet, coordonnateur régional de Vision-Travail

M. Audet ajoute que Vision-Travail accompagne aussi des entreprises afin de mettre en œuvre des moyens concrets et efficaces pour assurer l’accueil, l’intégration et le maintien en emploi des personnes .

Une belle intégration

Chez H2lab, Alain Massicotte confie que l’intégration de Justin Lecompte dans l’entreprise s'est très bien déroulée.

Je ne pensais pas que j’allais monter aussi vite! s'exclame Justin Lecompte. J’ai été assez impressionné. Je pensais que l’adaptation allait être difficile, parce qu’avant, c’était un peu le cas. Je m’étais adapté plus difficilement au travail. Je me rends compte que ça dépend du travail dans lequel tu vas. Si tu traînes avec les mêmes personnes au travail, l’intégration va se faire plus vite que si tu es seul, puis avec quelqu’un, puis seul, puis avec quelqu’un.

Justin Lecompte affirme également que la persévérance dont il fait preuve l’aide aujourd’hui à être plus autonome au quotidien.