Hydro-Québec et Montréal confirment la préservation d’une partie du boisé Steinberg

C’est grâce à l’acquisition du terrain situé directement au nord de la rue Hochelaga, pour la somme de 50 millions de dollars, qu’Hydro-Québec et la Ville de Montréal ont pu assurer la préservation d’une partie du boisé où un poste électrique devait être construit.

En conférence de presse lundi aux abords du boisé Steinberg, la vice-présidente Développement durable chez Hydro-Québec, Julie Boucher, a annoncé la conclusion d’une entente de principe avec le propriétaire du terrain situé au nord, tout juste de l’autre côté de la rue Hochelaga, pour y aménager le poste électrique qu'Hydro comptait auparavant installer sur le terrain du boisé Steinberg.

La conclusion de l'entente touchant l'achat de ce terrain à vocation industrielle avait été révélée samedi dernier par Radio-Canada. L'information a été confirmée cet avant-midi par la société d'État et la Ville de Montréal.

Bordée à l’ouest et au sud par des voies ferrées, au nord par la rue Hochelaga et à l'est par des locaux commerciaux, cette petite zone boisée située au cœur d'un secteur industriel a été l'objet d'une longue bataille menée par les citoyens du secteur qui réclamaient sa conservation.

Selon les termes de l’accord, le nouveau terrain sera acquis conjointement par Hydro-Québec et la Ville de Montréal au coût de 50 millions de dollars. Les frais d’achat seront partagés environ à 50 % par la Ville et la société d'État, a expliqué le maire de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais.

La Ville de Montréal deviendra en échange propriétaire d’une portion du nouveau terrain situé à l’angle de la rue Hochelaga et du boulevard de l’Assomption en prévision d’une éventuelle prolongation du boulevard de l'Assomption vers le sud. Les représentants de la Ville sur place n'ont donné aucun détail sur ce projet.

Le boisé Steinberg sera quant à lui cédé aux autorités municipales par Hydro-Québec à des fins de conservation pour environ 7 millions de dollars, a précisé le maire Blais, qui ajoute qu’aucun aménagement ne sera réalisé dans le boisé, qui sera conservé tel quel pour en préserver le fragile écosystème.

Pour Hydro-Québec, même s'il lui coûtera plus cher, le nouveau projet de poste de transformation au nord du boisé est un meilleur projet pour l'avenir du secteur et de la communauté.

Le boisé Steinberg est situé dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Photo : Radio-Canada

« C’est un coût supplémentaire pour Hydro-Québec, mais on estime que c’est un meilleur projet. Ça fait plus de sens pour la collectivité, c’est un meilleur projet pour l’environnement. » — Une citation de Julie Boucher, vice‑présidente – développement durable, relations avec les communautés et communications chez Hydro-Québec

Rappelons que l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve est le plus pauvre à Montréal en termes de couvert végétal.

Des espaces verts précieux

Selon Marie-Andrée Mauger, responsable de la transition écologique et de l’environnement au Comité exécutif de la Ville de Montréal, l’indice de canopée dans l’arrondissement est actuellement de 19 %, alors qu’il est estimé à 24 % dans l’ensemble de la Ville.

Un pas a été franchi pour la protection d'une partie du boisé Steinberg, dans l'est de Montréal. La Ville achète le terrain d'Hydro-Québec situé au sud de la rue Hochelaga et du boulevard de l'Assomption en échange d'un autre, situé de l'autre côté de la rue. Reportage de Jean-Philippe Hughes.

Selon Julie Boucher, Hydro-Québec a bon espoir de conclure la transaction d’ici le printemps prochain afin de finaliser les études techniques et environnementales nécessaires au dépôt d’une étude d’impact en 2024.

Des consultations publiques seront également tenues dans les prochains mois pour le projet de poste électrique. Si tout se déroule comme prévu, le nouveau poste électrique devrait entrer en service en 2028.

Pour Hydro-Québec, l’augmentation de la demande électrique dans l’est de Montréal rend « indispensable » la construction de ce nouveau poste de transformation.

La protection du boisé Steinberg a donné lieu à plusieurs manifestations citoyennes pour sa préservation. Photo : Elisabeth Greene/Facebook

Ce n’est pas la première fois que l’avenir de ce boisé fait la manchette. Des résidents du secteur s’étaient opposés il y a quelques années à un projet de bretelle d'autoroute avant que l'idée soit abandonnée en 2020.

Le gouvernement du Québec a toutefois dans sa liste de projets prioritaires le prolongement du boulevard de l'Assomption pour assurer une meilleure fluidité des camions qui entrent au port de Montréal, ce qui viendrait gruger la partie est du boisé.

Le boisé Steinberg s'était aussi retrouvé au cœur de l'actualité en 2021, quand un camp de sans-abri y avait été démantelé.