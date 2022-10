Élections municipales : difficile de voter par Internet dans le Grand Sudbury

Le système de vote par Internet utilisé par le Grand Sudbury lors des élections municipales ne fait pas l’unanimité. La base de données – et non l’outil lui-même – serait à l’origine de la grogne.

Plusieurs électeurs ont signalé sur les réseaux sociaux que les lettres qu’ils ont reçues comportaient des erreurs, qu'elles avaient été envoyées au mauvais endroit ou qu'ils ne les ont tout simplement pas reçues malgré le fait qu'ils aient voté en 2018.

Une des erreurs fréquentes semble être liée au quartier indiqué. Si un mauvais quartier est associé au nom d’un électeur, cette personne peut en théorie voter pour des candidats dans un autre secteur de la Ville.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Plusieurs internautes dans le groupe Facebook « 2022 Sudbury Elections and Politics » disent avoir relevé des erreurs dans les lettres qu'il ont reçues. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Sur son site web, la Ville du Grand Sudbury indique que pour mettre à jour ou pour ajouter des renseignements sur la liste électorale, il faut se rendre dans un centre d’inscription des électeurs en personne et remplir le formulaire de demande de modification de [ses] renseignements sur la liste électorale .

Les gens sont alors invités à se rendre à un centre de services aux citoyens ou dans une succursale de la bibliothèque municipale pour faire apporter les changements nécessaires.

Or, des électeurs déplorent la lenteur de la Municipalité relativement aux erreurs et au manque de solutions alternatives dans l’éventualité où ils ne pourraient pas se déplacer.

L’accessibilité du vote par Internet

Nadine Law, une militante pour les droits des personnes handicapées, a reçu une lettre qui contenait des informations erronées. C’est quelques semaines après l’avoir reçue, au moment où elle s’apprêtait à voter en ligne, qu’elle a remarqué ces erreurs.

Résidente du quartier 1 du Grand Sudbury depuis 17 ans, Nadine Law a été associée au quartier 10. Photo : CBC/Sarah MacMillan

En isolement depuis quelques jours en raison de la COVID-19, elle indique que la Ville ne lui a pas proposé de solutions alternatives pour changer ses informations, sachant qu’elle ne pouvait pas se déplacer.

On m’a dit d’aller à la bibliothèque et j’ai indiqué que ce n’était pas possible , raconte-t-elle. Il faut s'adapter en tout temps et il n’y a pas eu d'adaptation dans ce cas-ci.

Elle a même supplié le bureau du greffier municipal à deux reprises, sans succès.

Je suis déçue que cela n’ait pas pu être géré par la personne qui m’a répondu au téléphone. Il devrait y avoir un système en place pour permettre la vérification des adresses , estime Mme Law.

« Ce n’est pas juste au cas où quelqu’un aurait la COVID-19. Je suis handicapée. Ce serait bien que [la Ville] ait ces choses-là en tête en préparant son service à la clientèle en vertu de la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. » — Une citation de Nadine Law, militante pour les droits des personnes handicapées

Colère contre la Ville

Ce n’est pas la première fois que Mme Law est aux prises avec des ennuis avec la Ville. Elle dit devoir pousser pour faire avancer des projets en matière d’accessibilité dans le Grand Sudbury.

« Je ne devrais pas avoir à parler aux médias ni à faire honte à la Ville pour que la bonne chose soit faite. » — Une citation de Nadine Law, militante pour les droits des personnes handicapées

Bien que le vote en ligne soit une nouvelle façon de permettre aux électeurs de se prononcer, Mme Law craint les effets potentiels des erreurs comme celle qu’elle-même et d’autres électeurs ont signalée.

C’est sans aucun doute une erreur de la Ville qui s’est produite par le passé. Ça m’inquiète. Il se peut que ce ne soit pas un système fiable en raison d’erreurs comme celle-ci , croit-elle.

Plusieurs mois pour demander une correction, affirme la Ville

Dans une déclaration transmise par courriel, une porte-parole de la Ville du Grand Sudbury, Kelly Brooks, affirme d'entrée de jeu que des erreurs surviennent à des élections à tous les ordres de gouvernement.

Elle rappelle que les différents niveaux gouvernementaux ne partagent pas les listes d'électeurs et que celles-ci sont générées différemment selon le cas.

Les listes pour les élections municipales sont générées et fournies aux municipalités par la Société d'évaluation foncière des municipalités (SEFM) , explique le courriel. C'est la responsabilité des électeurs de vérifier l'exactitude des informations.

La porte-parole indique que la Ville a commencé à envoyer des rappels aux électeurs dès le mois de février.

Elle ajoute qu'il est possible d'apporter un changement en se présentant à un bureau de vote le jour même du scrutin. Elle précise aussi que le vote ne peut pas être modifié une fois qu'il a été enregistré.