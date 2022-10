Expansion nationale pour le journal de bord électronique des Gaspésiens

Pêches et Océans, qui rendra obligatoire le recours au journal de bord électronique pour tous les types de pêche en 2024, recommandera l’utilisation de la technologie mise au point en Gaspésie.

Des pêcheurs de la Gaspésie et du golfe utilisent JOBEL depuis plusieurs années pour rendre compte de leurs captures, de prises accessoires et de leurs interactions avec les espèces en voie de disparition.

C’est très simple à utiliser , indique Claire Canet, chargée du projet JOBEL pour le Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie.

L’application est disponible sur téléphone portable, sur tablette ou sur ordinateur. Le pêcheur, le matin quand il part, même s'il n'a pas de réseau Internet, peut faire sa déclaration de capture sur son téléphone ou sa tablette et fermer sa déclaration quand il rentre chez lui ou quand il a accès à un réseau , explique Claire Canet. Il a 72 heures pour envoyer cette déclaration.

Remplir la déclaration prend moins de deux minutes, assure la porte-parole. Et puis en plus, on a du soutien technique gratuit.

Du homard aux autres espèces

Le pêcheur paye un abonnement annuel au lieu d’acheter la version papier.

Les pêcheurs utilisent un journal de bord électronique pour déclarer leurs prises, mais aussi les captures accidentelles et leurs rencontres avec des espèces en péril (photo d'archives). Photo : Reuters / John Morris

Pour l’instant l’opération n’est pas encore rentable, mais il est prévu que les revenus éventuels soient versés à une association à but non lucratif qui l’investira pour améliorer le logiciel et soutenir les pêcheurs indépendants.

« Ça revient aux pêcheurs. Les profits reviennent aux pêcheurs, complètement, à 100 %. » — Une citation de Claire Canet, chargée du projet JOBEL pour le Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie

La mise au point de cette technologie a été entamée en 2015 par le Regroupement des pêcheurs professionnels de la Gaspésie.

L’organisme souhaitait offrir à ses membres une solution simple et efficace afin de répondre aux exigences de Pêches et Océans, dont l’intention était d’imposer des déclarations électroniques de captures à partir de 2018.

Le modèle a rapidement fait des adeptes parmi d’autres pêcheurs du golfe, notamment au Nouveau-Brunswick, qui ont eu le choix pendant un certain temps d’adopter JOBEL ou de continuer comme avant avec un journal de bord papier.

En 2021 et en 2022, le ministère des Pêches et des Océans a publié un nouveau cahier des charges pour le développement d’un journal de bord électronique pour toutes les pêcheries stratégiques du Canada, de l'Atlantique et de Colombie-Britannique.

JOBEL a été modifié pour répondre à ces exigences.

Le logiciel a été officiellement qualifié pour une diffusion auprès de tous les homardiers du Canada et le sera pour l'ensemble des pêcheries canadiennes d'ici mars-avril 2023.

Le programme couvrira toutes les pêcheries commercialement pêchées, du crabe aux crevettes en passant par les poissons pélagiques, les poissons de fond, les mollusques et le thon.

Des formations pour la transition

Parallèlement, le Regroupement a aussi mis en place des formations afin d’accompagner les pêcheurs dans la transition. Tout changement peut être vecteur d'appréhension, particulièrement lorsque l'on parle d'utilisation de téléphone ou de tablette et les pêcheurs n'étaient pas nécessairement familiers avec ce genre d'outils , commente la chargée du projet du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie.

L'implantation du journal de bord aux Îles-de-la-Madeleine avait effectivement été une source d'inquiétude et de résistance.

Plus de 1000 pêcheurs au Québec et au Nouveau-Brunswick ont été formés au fil des ans. On sait que cet accompagnement est efficace , observe Claire Canet.

Le journal de bord JOBELa été conçu à l'origine par le pêcheur Samuel Dubé-Roussy pour le compte du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie (photo d'archives). Photo : Radio-Canada

Ce soutien sera aussi offert aux pêcheurs des flottilles qui adopteront progressivement JOBEL d'ici 2024. On commence à en effet dans les prochaines semaines avec les pêcheurs de l'Union des pêcheurs des maritimes qui pêchent dans ce qu'on appelle la zone de pêche 34, qui est au sud de la Nouvelle-Écosse , indique Claire Canet.

Le marché des journaux de bord électroniques est ouvert à la compétition. Il y pourrait donc y avoir d’autres produits sur le marché s’ils sont accrédités par Pêches et Océans.

Selon Claire Canet, la technologie gaspésienne dispose par contre d'une longueur d’avance. JOBEL, dit-elle, est le premier journal et le seul qui a été qualifié de manière systématique depuis 2018 et qui a pu être utilisé par les pêcheurs de l'Atlantique.

Des données confidentielles

Le logiciel appartient à pêcheurs indépendants et est géré par eux, ce qui rassure les pêcheurs, ajoute Claire Canet. Il y a, dit-elle, des compétiteurs, mais nous sommes les seuls qui avons vraiment prouvé et démontré la sécurité et la confidentialité des données.

Cette question de la sécurité des données colligées par les pêcheurs est cruciale. Ces données renferment des informations importantes de nature écologique, mais qui ont aussi des incidences financières et commerciales importantes. L'activité des pêcheurs, l'accès à la ressource doivent rester dans les mains des pêcheurs indépendants et des membres des Premières Nations , commente la chargée de projet.

Les gestionnaires de JOBEL ont donc mis en place une politique de non-accès et de non-divulgation des données.

Débarquement de crevettes au quai de Sept-Îles (photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Elles peuvent toutefois être utilisées, avec l’accord des pêcheurs, pour des projets précis comme l’obtention d’une certification de pêcherie durable.

Ce fut le cas notamment pour les homardiers de la Gaspésie, qui ont pu, grâce à leur technologie, fournir au Marine Stewardship Council des informations précises sur l'impact de leurs activités sur les autres espèces lors du processus de certification de leur pêche printanière.

Le journal de bord électronique JOBEL a reçu en 2019 le prestigieux prix Mercure des applications web et mobiles.