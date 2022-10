Restaurant Bab Sang : Bruno Marchand croit qu’il aurait pu être plus bienveillant

Moi, je trouve ça beau que des gens se mobilisent, que des gens posent des actions pour soutenir un commerçant , a laissé tomber le maire en conférence de presse, lundi.

Le menu du restaurant a aussi été traduit en français bénévolement grâce à un citoyen. Des citoyens et des commerçants du secteur ont aussi offert leur aide au propriétaire et sa famille, de sorte que le restaurant sera en mesure d'ouvrir et d'offrir des services en français quelques soirs par semaine.

« Je pense qu'il y a là une bienveillance extraordinaire qui témoigne de ce qu'on a besoin de faire pour, je pense, aider quelqu'un à venir s'enraciner chez nous [...]. » — Une citation de Bruno Marchand

Le maire Marchand a admis devoir faire preuve de plus de bienveillance dans les dossiers qui entourent la question de la langue. Photo : Radio-Canada

Mea culpa

La maire avoue qu'il aurait pu lui-même être plus bienveillant dans le dossier. Dans un contexte de langue, il y a un enjeu où il faut placer plus de bienveillance; même si j'en ai placé, je crois que je dois faire preuve de plus de bienveillance.

Bruno Marchand avait été critiqué par les oppositions à l'Hôtel de Ville pour ses propos qui causaient préjudices au restaurateur, affirmait la cheffe de Transition Québec, Jackie Smith.

Il avait indiqué ne vouloir faire aucune concession sur le dos de la pénurie de main-d'œuvre. [...] Ça se passe en français, ça, c'est non négociable.

Bruno Marchand compte bien aller manger au restaurant de la rue Maguire, une fois que la tourmente sera passée.