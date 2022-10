Plus de victimes d’actes criminels mais moins de psychologues pour les aider

De plus en plus de victimes d'actes criminels au Québec n'ont pas accès au soutien auquel elles ont droit. Les psychologues et psychothérapeutes, débordés, acceptent de moins en moins les mandats de leur part alors que le nombre de victimes qui ont droit à un suivi psychothérapeutique payé par le programme d'Indemnisation des victimes d'actes criminels a bondi de 40% en 5 ans atteignant pratiquement la barre des dix mille.

Maxime Descôteaux a été victime d'une agression sexuelle en janvier en 2021. Rapidement, il a été reconnu comme une victime par le programme d'indemnisations des victimes d'actes criminels, l' IVAC , qui lui a autorisé un suivi psychothérapeutique. Malgré de nombreuses démarches de sa part, aucun psychologue n'a accepté son mandat.

Résultat, presque 2 ans plus tard, il vient d'amorcer une psychothérapie. Ce n'est qu'après avoir cogné à la porte de la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, qu'il a finalement obtenu de l'aide.

Maxime Descôteaux, victime d'actes criminels

Pourtant, Maxime Descôteaux avait contacté 53 psychologues. Seulement, 6 psychologues en Mauricie et dans les environs lui ont dit qu'ils acceptaient des mandats de l'IVAC, en spécifiant que leur liste d'attente était de 2 ans, déplore l'infirmier auxiliaire.

« Ça exacerbe un peu le choc post-traumatique qu'on vit déjà. On touche un peu le fond du baril parce qu'on se dit pourquoi ça m'arrive, pourquoi j'ai pas accès au moins à quelqu'un qui peut m'aider. » — Une citation de Maxime Descôteaux

Maxime Descôteaux est l'une de 9580 victimes à qui l'IVAC a octroyé un suivi psychothérapeutique en 2021 ce qui représente une hausse de 40 % en 5 ans. En 2017, 6879 victimes avaient accès au programme­.

Le CAVAC étire l'élastique

Le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels qui offre un soutien à court et moyen terme à ces victimes avant de les référer pour un suivi en psychothérapie se bute au manque de psychologues disponibles depuis quelques années.

Ça vient accentuer la détresse, se désole Marie-Christine Villeneuve, coordonnatrice aux communications CAVAC. La personne victime se demande: est-ce qu'on va me prendre en charge, est-ce que je suis importante, pourquoi je n'arrive pas à avoir de services?

Le nombre de psychologues qui acceptent les mandats de l'IVAC est passé de 887 en 2018 à seulement 329 en septembre 2022, une baisse de 63 %. La chute de 34 % est un peu moins importante chez les psychothérapeutes qui sont passés de 235 en 2018 à 155 en septembre 2022.

Avec seulement 484 psychologues et psychothérapeutes dans toute la province qui acceptent ce type de mandats pour des milliers de victimes, la pression est énorme pour les intervenants des CAVAC qui mettent tout en œuvre pour éviter que les victimes soient laissées à elle-même.

On va s'assurer soit d'étirer l'élastique, d'étirer notre suivi ou de trouver une autre ressource qui va être appropriée pour l'aider, explique Mme Villeneuve. Ça fait en sorte qu'on prend plus de temps, plus d'énergie et dans ce temps-là on a peut-être moins le temps de prendre de nouveaux patients en charge.

Une situation sans précédent selon l'ordre

Ça fait plus que 30 ans que je pratique, je n'ai jamais vu une telle situation et je ne pensais pas voir une telle situation , constate la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, la Dre Christine Groulx.

Les 3 ans de pandémie ont eu un impact dramatique sur la santé mentale des Québécois, selon elle, et les psychologues en pratique privée sont débordés même si plusieurs ont prolongé leurs heures de travail.

Dans le contexte de pénurie, les mandats de l'IVAC ne sont pas attrayants pour ses membres reconnaît la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. D'ailleurs, 93 se sont retirés du programme de l'IVAC au cours des 6 derniers mois seulement.

L'entrée en vigueur de la Loi visant à aider les victimes d'actes criminels le 13 octobre 2021, qui a permis d'alléger les exigences administratives et d’élargir l’étendu des professionnels qui peuvent offrir des suivis, n'a pas freiné l'hémorragie.

La direction générale de l'IVAC affirme être consciente du problème de pénurie. Elle rappelle que la loi lui permet de payer pour la psychothérapie, mais pas d'agir comme employeur ou de donner un contrat à un professionnel de la santé qui fournit des soins à une personne victime.

Il y a tellement de demandes que les gens peuvent choisir et de toute façon ils vont rendre des services à la population , ajoute la Dre Groulx.

« Les honoraires qui sont donnés par l'IVAC ne sont pas compétitifs les technicalités administratives rendent ça plus lourds. Alors si vous ajoutez à ça que c'est souvent des cas complexes, c'est sur qu'il y a moins de preneurs actuellement parce que les cabinets débordent. » — Une citation de Dre Christine Groulx, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec

La situation actuelle exige, selon elle, qu'on repense entièrement les façons de faire, tant sur le plan de la prévention, que de l'accès aux services et du suivi aux patients.

En santé mentale, ça prendrait la même volonté d'ébranler les fondations et de revoir la façon de soigner qu'on a eue pour adresser justement la pandémie pis pour l'enrayer , insiste la psychologue depuis plus de 30 ans.

En attendant, des victimes doivent se démener seules pour trouver de l'aide et souffrent un peu plus à chaque refus.