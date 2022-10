Une Franco-Ontarienne veut être l’icône canadienne de la peinture avec les doigts

« Mon rêve maintenant c’est d’être une artiste temps-plein. Je me vois dans des galeries, j’aimerais commencer au Canada, mais je me vois aussi à New York, ensuite je vais me concentrer en Europe. » — Une citation de Marie-France Lafleur-Gagnon, artiste peintre

J’ai 41 ans, mais c’est vraiment ça que je veux faire comme carrière , dit celle qui est en ce moment la tête d’affiche du complexe hôtelier de son paternel à Timmins.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Son visage est partout sur les taxis et les enseignes. Son image est depuis longtemps associée à Cedar Meadows, un centre de villégiature, propriété de Richard Lafleur.

Le risque est grand de quitter une telle carrière, admet l'artiste, mais elle n'est pas satisfaite par le monde de l'hôtellerie.

Une ode à la femme avec cette toile nommée Vénus. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

La minute que j’ai complété ma première œuvre d’art avec mes doigts, c’était vraiment mon [moment de révélation] où j’ai senti un rush d’émotion , raconte la gérante de l’hôtel Cedar Meadows. J’ai commencé à pleurer. J’ai dit "wow!" C’est ça que je devrais être en train de faire. Ça, c’est ma passion.

La peinture que Marie-France Lafleur-Gagnon fait avec ses doigts n’a rien à voir avec celle d'un enfant de trois ans .

À l’image de la Joconde de Léonard de Vinci, un regard jeté sur une peinture de MFLG et on a l’impression que la toile nous regarde.

Peinturer avec ses doigts pour ne pas laver ses pinceaux

Dès son plus jeune âge, Marie-France a toujours eu la fibre artistique en étant l’une des plus talentueuses de sa classe d’art et en participant aux cours de dessins, de poteries et de peinture à l’huile que le Centre culturel La Ronde offrait.

En 2000, à l’âge de 19 ans, son père lui a donné la mission de faire trois murales dans son restaurant dans la thématique des voyageurs.

Puis, plus aucune œuvre originale, pendant presque 12 ans , comme elle ne voulait plus se donner la peine de laver ses pinceaux après avoir peint une toile avec de la peinture à l’huile.

Marie-France Lafleur-Gagnon a fait ses premières armes, à l'âge de 19 ans, en faisant les murales du complexe hôtelier du paternel à Timmins. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Elle se rappelle qu’elle devait prendre un savon spécial et il fallait que tu lave, lave, lave tes pinceaux. Prochain. Lave, lave, lave et ça prenait du temps.

L’inspiration lui revient quand sa compagne des treize dernières années, sa chienne Pistache, meurt.

Je l'emmenais partout avec moi tous les jours, elle venait travailler avec moi puis soudainement elle est décédée. Ça m’a brisé le cœur, mais ça m’a aussi inspiré à peindre.

En 2019, Marie-France redonne vit à Pistache sur un canevas avec l’aide de ses doigts et de la peinture à l’huile.

Là, je me suis dit "il doit y avoir quelqu’un qui fait de la peinture avec les doigts comme carrière", se remémore Marie-France. J’ai fait un Google et je suis tombé et j’ai trouvé le nom de la première artiste dans le monde reconnu comme une artiste temps plein au doigt. Son nom est Iris Scott.

Marie-France transmet sa passion pour la peinture avec les doigts à la jeunesse au Centre culturel La Ronde de Timmins. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

En découvrant le site web et la chaîne YouTube d'Iris Scott, l'artiste émergente est émerveillée par ce qu’elle voit et réalise que des gens peuvent gagner leur vie en faisant des toiles avec leurs doigts.

« Iris Scott, elle a beaucoup, beaucoup de succès en vendant ses peintures . C’est aux États-Unis, je suis à Timmins, mais ça ne devrait pas m’arrêter pour faire une carrière. » — Une citation de Marie-France Lafleur-Gagnon

Pour le 40e anniversaire de naissance de l'artiste, son mari contacte son idole pour qu'elle lui donne des conseils.

Chose qu'Iris Scott accepte de faire. Depuis Marie-France est sur une envolée.

Elle redonne au suivant en donnant des ateliers de peinture avec les doigts à des jeunes de 7 à 11 ans.

Marie-France apprend au jeune Cruz à peindre une vache avec ses doigts. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot