C’est la fin du site de minijeux Miniclip.com tel qu’on le connaît

S’il s’agit d’une surprise pour nombre de nostalgiques qui s’insurgent sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, Miniclip avait pourtant annoncé le changement de la vocation de son site en mars 2022.

Miniclip.com s’est transformé en une vitrine sur laquelle on peut consulter les dernières nouvelles sur ses jeux mobiles, mais aussi les offres d’emploi et d’autres informations sur l’entreprise. On peut également lancer des parties pour deux derniers jeux : 8 Ball Pool et Agar.io.

Miser sur le mobile

Ça fait un certain temps qu’il n’est plus possible de jouer à la plupart des titres de son enfance sur le site créé en 2001. Le grand débranchement de Flash, survenu en janvier 2021, en est en partie responsable, mais c’était surtout la décision de Miniclip de migrer une bonne partie de ses jeux sur mobile qu’il faut pointer du doigt.

Depuis 2010, certains titres classiques peuvent être joués à partir d’un téléphone intelligent, par le biais d’applications téléchargeables depuis l’App Store. Parmi ces titres, on compte Soccer Stars, 8 Ball Pool, Golf Battle et Football Strike.

Au cours des 21 dernières années, Miniclip a subi une énorme transformation et il est devenu clair que c'est [sur mobile] que nos joueuses et joueurs sont les plus engagés. Nous voulons donc maximiser nos efforts pour offrir les meilleures expériences possibles sur mobile , peut-on lire dans une foire aux questions sur le site de Miniclip.

Miniclip ajoute qu'il n'est pas dans ses plans de continuer à soutenir les jeux en ligne à grande échelle, comme l’entreprise le faisait avant.

Les joueurs et joueuses peuvent aussi se tourner vers le site des développeurs de leurs jeux préférés pour repérer les plateformes sur lesquelles y jouer.