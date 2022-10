Dans le nord du Manitoba, la communauté Red Sucker Lake pleure la mort d’un jeune élève

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails bouleversants.

CBC /Radio-Canada a décidé de ne pas donner le nom de l'adolescent suite à la demande de ses parents.

Nick Harper, son grand-père, affirme que toute la famille est encore sous le choc.

Je n'ai pas dormi , déclare Nick Harper, qui est également directeur de l'éducation de la communauté.

« Nous sommes très perplexes. Nous avons été surpris qu'il ait fait ça. Je ne sais pas s'il avait des problèmes. Il avait de bons amis. » — Une citation de Nick Harper, grand-père du jeune élève

Selon Nick Harper, la famille se rendra à Winnipeg cette semaine pour récupérer le corps, après l'autopsie.

La famille organisera une veillée dans la ville, puis ramènera le corps à la maison pour une veillée et des funérailles communautaires.

Une tragédie frappe la communauté

Un élève de l’école a découvert le petit-fils de Nick Harper dans la cour de récréation.

L'équipe mobile d'intervention en cas de crise de l'autorité sanitaire Four Arrows était sur place après la découverte du corps mardi, mais elle est repartie depuis.

L'école de la communauté d'accueil restera fermée une grande partie de la semaine, alors que des centaines d'élèves et de membres du personnel continuent de pleurer cette perte.

Nick Harper ne s'attend pas à ce que l'école rouvre ses portes avant les funérailles.

Une croix a été plantée dimanche devant l'école de Red Sucker Lake, où le petit-fils de Nick Harper a été retrouvé mort mardi. Photo : (Gracieuseté : Nick Harper)

Les anciens et le personnel de l'école se sont réunis, dimanche, pour prier sur le terrain de l'école, où a été plantée une croix.

Les enseignants sont également très touchés par la perte de l'élève , a souligné le chef de la communauté Red Sucker Lake, Sam Knott, après les cérémonies.

Ce dernier est surtout inquiet du désespoir qu'il voit chez les jeunes, en particulier chez les amis de l'adolescent qui sont accablés par la douleur .

Ces élèves, ces jeunes gens vivent des mments très difficiles en ce moment même.

Des tragédies qui n'en finissent plus

Le chef de la Première Nation, Sam Knott, demande à Ottawa davantage de soutien en matière de santé mentale, car ce n'est pas la seule tragédie récente.

Un homme de 30 ans s'est enlevé la vie le mois dernier et au moins 17 autres personnes ont tenté de se suicider depuis.

« Notre communauté n'a jamais vécu un tel traumatisme. Nous ne savons pas vraiment comment aller de l'avant, mais c'est pourquoi nous cherchons des ressources. » — Une citation de Sam Knott, chef de la communauté Red Sucker Lake

Sam Knott et Nick Harper rappellent tous les deux le besoin crucial d'activités pour occuper les jeunes et les éloigner des drogues et de l'alcool.

La communauté a un aréna, mais il n'est ouvert que pour le patinage en hiver. Il n'y a pas de centre d'accueil pour les jeunes. Le terrain de jeu de l'école a été démonté à cause de ce décès.

Nous avons besoin de plus d'activités

Nick Harper a récemment emmené 20 élèves du secondaire à un match des Blue Bombers de Winnipeg. Il précise que c'était très cher, entre le vol et l'hôtel, mais que cela en valait la peine pour que les élèves voient un monde en dehors de leur Première Nation.

Je ne sais pas comment on peut empêcher des choses [comme ce suicide], mais nous avons besoin de plus d'activités pour eux , indique-t-il.

Les deux intervenants aimeraient que les diplômés du secondaire aient davantage de possibilités d'études postsecondaires.

Nous n'avons pas d'autres ressources pour accueillir tous les diplômés qui désirent poursuivre leurs études , explique Sam Knott.

Beaucoup d'argent sur papier, un peu moins dans les comptes bancaires

Dans une déclaration à Radio-Canada, un porte-parole de Services aux Autochtones Canada (SAC)  (Nouvelle fenêtre) mentionne que ce dernier est profondément troublé par les récents suicides .

SAC cherche à augmenter le nombre de jours pendant lesquels un thérapeute en santé mentale peut être présent dans la communauté, dans le cadre du Programme des services de santé non assurés (SSNA).

À l'heure actuelle, une personne fournit des conseils, huit jours par mois.

SAC indique que la communauté a reçu 159 799 $ pour l'année 2022-2023 dans le cadre du programme du Bien-être communautaire et des initiatives en matière de compétence (BCIC).

Ce programme soutient les enfants et les familles par le biais de services de santé mentale et de toxicomanie, de programmes culturels et traditionnels, d'éducation des parents, de soutien à domicile et de soins de répit.

La communauté Red Sucker Lake recevra également 2 093 759 $ cette année pour soutenir les familles et éviter que des enfants et des jeunes soient maltraités ou victimes de mauvais traitements.

Je ne pense pas que ces dollars de prévention soient déjà déposés dans notre banque ou nos comptes, mais ils seraient utiles pour atténuer cet état d'urgence , précise Sam Knott.

Dans un courriel en réponse à Radio-Canada qui lui demandait si le gouvernement provincial fournit à la communauté un soutien en cas de crise, un porte-parole a mentionné les lignes d'aide existantes et les programmes disponibles.

Le courriel précise que des travailleurs de soutien en santé mentale sont disponibles grâce au programme de santé mentale communautaire de l'Office régional de la santé du Nord.

Le porte-parole n'a pas mentionné de soutien supplémentaire spécifique à l'état d'urgence actuel.

Avec les informations de Karen Pauls