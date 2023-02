Les trois membres de la formation Les Surveillantes viennent d’arriver sur leur vélo équipés de leur remorque pour enfants, qui transportent à la fois le guitariste, les instruments et le petit amplificateur pour le bassiste.

Denis Vrignon-Tessier, Eric Gosselin et Jérémie Gosselin, de la formation Les Surveillantes Photo : Radio-Canada / Denis Chamberland

Le groupe nous fait découvrir un petit parc bien caché derrière les arbres, juste à côté du pont. C’est dans ce lieu bucolique que Les Surveillantes interpréteront, dans le cadre de la série Petit local en plein air, leur chanson Mon wapiti.

« La chanson représente un peu l’idée de trouver son wapiti, cette idée de trouver quelque chose où l’on se sent à l’aise, où l’on se sent bien, ça, c’est vraiment important. » — Une citation de Jérémie Gosselin

Le caméraman Radja Mahamba et les membres de la formation Les Surveillantes juste avant l'enregistrement d'une prestation dans le cadre de la série Petit local de L'atelier culturel. Photo : Radio-Canada / Denis Chamberland

Formé à l’automne 2006, en prévision d’un spectacle au Festival du Voyageur, le groupe Les Surveillantes comptait à l’origine quatre membres : Denis Vrignon-Tessier et Danielle Burk ainsi qu’Eric et Jérémie Gosselin.

Le Festival nous a dit : "Ouin on veut un spectacle." On a dit : "OK!"

« Fantastique, on n’avait pas une chanson ensemble, on n’avait pas de spectacle. On a chacun écrit quatre chansons, puis on a monté un spectacle en dedans de quelques mois. » — Une citation de Jérémie Gosselin

Le preneur de son Mario Savard se prépare à enregistrer la prestation du groupe Les Surveillantes. Photo : Radio-Canada / Denis Chamberland

En 2010, Les Surveillantes ont fait paraître leur premier album, La racine carrée du cœur. L’année suivante, Danielle Burk quitte le groupe, et les trois autres membres décident de continuer l’aventure.

« À travers les années, on a fait des albums, des tournées au Canada, en France, en Suisse et l'on a écrit toutes sortes de chansons. » — Une citation de Denis Vrignon-Tessier

Il faudra attendre une bonne dizaine d’années avant que le trio ne lance, en janvier 2020, son deuxième album, Feu les artifices. En novembre de la même année, le groupe fait également paraître un simple de Noël, Mon grand sapin.

Les Surveillantes, lors de leur performance musicale pour le Petit local de L'atelier culturel Photo : Radio-Canada / Denis Chamberland

En ce moment, en plus de faire quelques spectacles, les membres du groupe travaillent sur une série de nouvelles chansons en prévision, dans un futur indéterminé, d’un nouvel album.

L’écriture et arranger une chanson ensemble, c’est quelque chose qu’on aime tous faire. Alors, en ce moment, c’est notre plus grand focus.

Et les chansons seront, bien entendu, en français.