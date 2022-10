Un refuge pour animaux dans le nord-ouest du N.-B. s’inquiète pour son avenir

L’organisme sans but lucratif dessert tout le nord-ouest du Nouveau-Brunswick et il lui faut de 250 000 $ à 300 000 $ par année pour fonctionner, selon la directrice du refuge, Ghislaine Guérette.

Mais avec le coût de la vie qui monte, les frais vétérinaires, les coûts pour les employés, tout monte, et ça commence à être de plus en plus inquiétant , souligne Ghislaine Guérette au cours d’une entrevue accordée lundi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Le conseil d’administration, qui compte quelques nouveaux membres, va discuter du déficit budgétaire au cours d’une prochaine réunion, indique Mme Guérette. On souhaite éviter toute réduction des services à la communauté tandis que le refuge a déjà du mal à répondre à la demande actuelle.

Juste pour vous donner des chiffres, on a refusé 37 animaux depuis le début octobre. La demande est là, donc réduire nos employés, ça non plus ça ne va pas aider la communauté. On a besoin d’aide , affirme Ghislaine Guérette.

La SPCA La Vallée a dû se résigner à refuser ces animaux parce que son refuge est plein et il est de plus en plus difficile d’appeler d’autres refuges pour en accueillir parce qu’ils sont pleins eux aussi, explique Mme Guérette.

À la recherche de nouvelles sources de financement

L’organisme organisait autrefois une loterie intitulée le Voyage de rêve et qui rapportait environ 50 000 $ par année, mais comme les voyages étaient moins populaires au début de la pandémie il a fallu laisser tomber cette activité.

Puis là, les membres du conseil essaient d’en trouver une autre qui amènerait autant de fonds, mais c’est sûr que les membres du conseil sont des bénévoles, ils ont du travail, et avoir des levées de fonds de cette envergure-là ce n’est pas évident , souligne Ghislaine Guérette.

Elle précise que le refuge accueille des animaux déposés par des gens qui proviennent de plusieurs municipalités, dont celles de Grand-Sault, Drummond, Plaster Rock, Saint-Quentin et Edmundston. Malheureusement, on n’a pas d'argent des municipalités pour le refuge , déplore-t-elle.

Mme Guérette espère que la nouvelle municipalité régionale de Grand-Sault pourra aider le refuge lorsque la réforme municipale dans la province sera terminée. L’organisme a entrepris des démarches et s’attend à obtenir une réponse en janvier.

Les revenus de l'organisme à l’heure actuelle proviennent principalement de campagnes de financement dans la communauté, indique Mme Guérette. Par exemple, l’équipe organise une activité de photographie pour les enfants avec des animaux dans le cadre de l’Halloween afin de recueillir des dons du public.

On fait n’importe quoi qu’on peut tout de suite pour vraiment rester ouvert. Si ça veut dire prendre moins d’animaux ou avoir moins d’employés, plus de bénévoles, c’est sûr que tout de suite c’est vraiment… C’est pire que ça n’a jamais été , conclut Ghislaine Guérette.

Avec les renseignements de La matinale, d'ICI Acadie