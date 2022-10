Grande croissance du nombre de véhicules électriques sur la Côte-Nord

La Côte-Nord est une des régions du Québec qui a connu la plus forte croissance du nombre de véhicules électriques l’année dernière. Malgré tout, la région demeure l’une de celles où l’on compte le moins de ce type de véhicules.

Le nombre de véhicules électriques a augmenté de 53 % sur la Côte-Nord entre mars 2021 et mars 2022, selon l'Institut de la statistique du Québec.

Seule la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine connaît une plus forte croissance (55 %). Le Saguenay–Lac-Saint-Jean se démarque également avec une augmentation de 50 % des véhicules électriques.

Dans l’ensemble du Québec, durant cette même période, le nombre de véhicules électriques a augmenté de 40 %.

Le propriétaire du concessionnaire automobile Groupe Olivier, Jacques Olivier, pense que la hausse du prix de l'essence a incité les usagers à se tourner vers des véhicules électriques.

Il constate également que l'offre de véhicules électriques a évolué et répond de plus en plus aux réalités des régions comme la Côte-Nord.

Tout récemment encore, il n'y avait pas vraiment d'offre [de camionnette électrique]. On sait présentement que Ford a mis sur la route un véhicule électrique, puis les 2 grands autres manufacturiers nord-américains aussi s'en viennent avec leur version. Donc, ça fait une offre un peu plus adaptée pour des marchés en région, comme celui de la Côte-Nord , observe M. Olivier, en entrevue à l'émission Bonjour la Côte.

Avec cette augmentation, le taux de véhicules électriques par 10 000 habitants de 15 ans et plus est passé de 36 à 50 l’an dernier sur la Côte-Nord. Il s’agit toujours d’un des taux les plus bas du Québec alors que la moyenne provinciale est maintenant de 135.