Mea-culpa de l’aéroport de Saint-Jean à T.-N.-L. pour de mauvaises traductions

On fait des erreurs de temps en temps, mais on ne s’en cache pas et on les corrige , affirme Lisa Bragg, vice-présidente du développement et du marketing. Ce n’est pas qu’on essaie de le faire, mais il y aura des erreurs de temps en temps, ça va nous arriver.

Radio-Canada a présenté à l'aéroport, qui a recémment été condamné pour des violations à la Loi sur les langues officielles, une liste de mauvaises traductions : des affiches, des publications sur les médias sociaux et des pages web.

Dans le cas d’une affiche dans une salle de bain, la phrase If you’re happy and you know it wash your hands a été traduite comme suit : Si tu es content et vous le savez, lavez-vous les mains . Sur une autre affiche, il a été écrit Regardez-vous, arborant ce masque! ( Look at you rocking that mask! ).

Une des affiches mal traduites à l'aéroport de Saint-Jean, T.-N.-L. L'aéroport l'a déjà enlevé des salles de bain. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Un des tweets mal traduits évoque une nouvelle route entre Saint-Jean et Toronto. Un autre souhaite Joyeux Action de Grâces aux passagers. Le site web de l’aéroport comprend aussi une section  (Nouvelle fenêtre) appelée Perdu et trouvé portant sur les objets perdus.

Une petite équipe

Lisa Bragg affirme que certaines affiches ont déjà été enlevées. Elle rappelle que l’aéroport n’est pas une organisation énorme et qu'il dépend de la firme Texte en contexte, basée à Halifax, pour la traduction. Dans certains cas, l’aéroport a aussi utilisé une base de données avec des phrases déjà traduites, une pratique qui a mené à des erreurs.

On veut bien respecter la réglementation sur les langues officielles et on y travaille chaque jour , soutient Lisa Bragg. Nous essayons de vérifier et de revérifier tout ce qui va nous coûter de l'argent, un panneau par exemple, qu’on va utiliser un certain temps. Nous nous assurerons que la traduction soit la meilleure possible.

Un autre exemple d'affiches mal traduites à l'aéroport de Saint-Jean, T.-N.-L. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Lisa Bragg ajoute qu’il y a eu moins de voyageurs à l’aéroport pendant la pandémie et qu’une des affiches dont la traduction était erronée avait été utilisée pendant plus d’un an avant que quelqu’un ne porte plainte.

On est passé à l’action pour la corriger , affirme Lisa Bragg, qui admet que l’aéroport doit faire mieux. On fait ce qu’on peut avec les moyens qu’on a en ce moment. Pour toutes les entreprises, on sort de la pandémie, on a moins de personnes et moins de ressources.

L’aéroport accueillait avant la pandémie plus de 1,5 million de passagers par année et se situe aussi dans une capitale provinciale, ce qui veut dire qu’il a l’obligation d’offrir un service en français aux voyageurs.

Lisa Bragg est vice-présidente du développement et du marketing de l'aéroport de Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Condamné à payer 11 000 $

En avril dernier, l'aéroport a été condamné par la Cour fédérale à payer 11 000 $ en dommages-intérêts et en dépens pour avoir violé la Loi sur les langues officielles. Selon le juge, l’aéroport avait adopté une vision trop étroite de ses obligations linguistiques en ne traduisant pas la majorité de ses publications sur les réseaux sociaux, ainsi que ses rapports annuels et ses communiqués de presse.

Lisa Bragg indique que la décision, qui pourrait élargir les obligations linguistiques envers les passagers, selon l'aéroport, a été portée en appel.