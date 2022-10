Pure Gold suspend ses activités à Red Lake

Dans un communiqué, la minière basée à Vancouver indique que cette étape fait suite à une évaluation de plusieurs scénarios alternatifs potentiels et est devenue nécessaire, car la mine n'a pas encore atteint un flux de trésorerie positif constant, malgré les récentes réductions des coûts d'exploitation et les augmentations de la production d'un trimestre à l'autre .

En août dernier, le directeur de l’entreprise, Mark O’Dea, avait expliqué que la zone McVeigh que Pure Gold exploite depuis août 2021 est plus coûteuse et plus complexe que le reste du gisement.

Il avait admis que l’entreprise aurait dû amorcer l’exploitation plus en profondeur dans d’autres zones, où la teneur du minerai est plus élevée.

Dans son nouveau communiqué, Pure Gold indique qu’elle compte environ 2 millions de dollars en solde de trésorerie et que le déficit net du fonds de roulement est d'environ 13 millions de dollars.

L'industrie minière est au cœur de la vitalité économique de Red Lake, dans le Nord-Ouest de l'Ontario. Photo : Pure Gold Mining

La minière ajoute qu’elle ne s’attend plus à recevoir de financement additionnel par la vente de bons de souscription, comme elle l’avait annoncé auparavant.

De plus, la compagnie indique qu’elle n’a pas été en mesure d'obtenir un financement externe afin de poursuivre ses activités, de terminer son étude de faisabilité en cours et son plan sur la durée de vie de la mine, ainsi que poursuivre son processus d'examen stratégique.

Si un financement externe supplémentaire n'est pas obtenu à court terme, Pure Gold Mining indique qu’elle ne sera pas en mesure de respecter ses obligations financières.

La société dit qu'elle continue de travailler pour évaluer plusieurs solutions de financement et solutions stratégiques à court terme, y compris les scénarios de vente ou de restructuration.