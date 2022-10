Saguenay embauche pour réduire ses coûts de déneigement

La Ville avait annoncé en août qu'elle assumerait la gestion de la majorité de ses activités de déneigement l'hiver prochain, ce qui nécessitait un effort de recrutement sans précédent.

La mairesse Julie Dufour souhaitait que 75 % des travaux soient réalisés par des employés municipaux parce que les soumissions provenant des entreprises privées ont augmenté de 200 % à 300 %.

Quelque 230 curriculum vitae ont été reçus. L’administration municipale a retenu une trentaine de candidats, dont certains proviennent du secteur privé.

On a eu des gens avec beaucoup d’expérience, ce qui est très bon pour Ville de Saguenay parce que les gens qui ont déjà opéré ce genre de machinerie là, c’est un plus. Ça minimise les coûts aussi. On va livrer les choses pour lesquelles on s’est engagé , a déclaré Martin Harvey, président de la commission des ressources humaines de Saguenay.