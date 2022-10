Décès du caricaturiste du Devoir Pascal Élie

Pascal a livré un combat courageux contre une impitoyable maladie qui, malgré les assauts assassins, n'est jamais venue à bout de sa dignité , a écrit le directeur du Devoir, Brian Myles, sur Twitter.

Brian Myles a également partagé sur Twitter une publication montrant la dernière caricature de Pascal pour le Devoir.

Pascal s’était joint à temps plein à l’équipe du Devoir en 2016 comme successeur désigné à Michel Garnotte Garneau, qui a pris sa retraite en 2019.

Décrit comme un éternel pigiste par Le Devoir, Pascal était auparavant passé par The Gazette et par Le Journal du Barreau, en plus d'avoir collaboré à La Presse, au magazine Les Affaires, aux hebdomadaires de Transcontinental ainsi qu'au magazine de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, Le Trente.

Né en 1959, Pascal Élie était diplômé en arts visuels et en droit. Il laisse dans le deuil sa conjointe et ses deux fils.