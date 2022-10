Une saison littéraire chargée pour l’autrice Martine Lydie Jacquot

La romancière, poète et nouvelliste Martine Lydie Jacquot est bien active sur la scène littéraire ces derniers temps.

L'autrice a déjà une trentaine de livres à son actif, mais ce n'est rien pour l'arrêter.

Elle a participé ce mois-ci à un salon du livre multilingue à Washington D. C. et elle a reçu un trophée d'excellence pour ses deux recueils de poèmes, Filigrane et La couleur du désir.

Ces recueils ont été publiés l'année dernière chez un éditeur américain.

L'autrice d'origine française, qui réside en Nouvelle-Écosse depuis 41 ans, a écrit énormément durant la pandémie.

Depuis 2020, elle a publié cinq livres et un sixième devrait être lancé dans les prochains mois.

« C'est mon monde. Je crois que le monde que je crée tient une bien plus grande place dans ma vie, que le monde qui m'entoure. Je m'inspire du monde réel, oui, mais j'ai l'impression de le recréer à ma manière. » — Une citation de Martine Lydie Jacquot

Présence au Salon du livre du Francofest

L'autrice de Grafton, dans la vallée d'Annapolis, fera partie des auteurs présents au Salon du livre du Francofest au Carrefour du Grand Havre, à Halifax.

Le samedi 29 octobre, elle y fera une présentation autour de sa trilogie romanesque L'envol des Jours. Cette dernière deviendra bientôt une saga, car un quatrième volume est en cours d'écriture.

Je vais expliquer un peu ce qui m'a poussée et motivée à écrire cette trilogie , laisse savoir Mme Jacquot.

Ça se passe entre 1940 et 1970, en France. Je vais expliquer quels messages j'ai cherchés à transmettre et à qui je cherche à donner la parole dans ces romans-là.

Lue et étudiée dans plusieurs pays

Il semble y avoir un engouement pour les ouvrages de Martine Lydie Jacquot à l'international, selon l'autrice.

Deux romans ont été étudiés dans des universités au Maroc, et ça, c'était après une présentation que j'avais faite là-bas [...] , explique-t-elle.

J'ai un roman qui a aussi été mis au programme dans une université à Paris. À Saratov, en Russie, quelqu'un a fait sa maîtrise sur un de mes livres, et là, j'apprends qu'au Pérou, une classe est en train d'étudier un autre de mes romans.

Son prochain manuscrit est un recueil de nouvelles, Les enjoliveurs du temps, qui devrait paraître d'ici la fin de l'année 2022, avec les éditions La Grande Marée, à Tracadie, Nouveau-Brunswick.