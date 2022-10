Milieux humides : des millions qui dorment dans des coffres

Depuis 2017, des promoteurs qui détruisent des milieux humides doivent contribuer à un fonds pour créer de nouveaux milieux ou en restaurer. Selon des regroupements environnementaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, aucun projet n’a encore été accepté et 5 millions $ dorment dans les coffres.

En entrevue à l’émission Toujours le matin, la directrice générale du Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec, Andréanne Blais, confirme qu’il y a 4 millions $ destinés à sa région. La semaine dernière, la directrice générale d'Environnement Mauricie, Lauréanne Daneau, confiait à cette même émission avoir appris grâce à une demande d’accès à l’information que près d’un million était destiné à la Mauricie.

De longs délais

Pour expliquer qu'aucun projet n’a été accepté, Lauréanne Daneau a pointé du doigt la rigidité des critères d’évaluation. Ce qui fait en sorte que ça reste bloqué et sert à des études. Chez nous en ce moment, il n’y a aucun projet qui a été accepté et l’argent dort en ce moment à Québec , a-t-elle soutenu.

De son côté, Andréanne Blais croit que les administrateurs du nouveau programme sont encore en période d’ajustement. Elle constate que les délais de réponse et les délais d’acceptation sont quand même assez longs. Elle abonde dans le sens de sa consoeur de la Mauricie, selon laquelle les critères d’admissibilité semblent rigoureux, bien qu’elle ignore complètement en quoi ils consistent. Ça demeure confidentiel, il y a un comité qui a été formé avec des experts de milieux humides et hydriques. Ce qu’on a entendu dire, c’est des critères quand même très rigoureux, c’est ce que le ministère nous a mentionné.

La directrice générale du Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec explique que l'argent du fonds est réparti par MRC et par bassins versants. Pour vous donner une idée, dans la MRC de Drummond, on a environ 3 millions $ sur le[s] 4 [millions $] et, dans les autres MRC, ça tourne autour d’environ 200 000 $ par MRC.

Elle explique cette disparité par le fait que le régime de compensation est appliqué sur certains travaux. Dans la MRC de Drummond, il y a eu beaucoup de pertes de milieux humides à cause du développement urbain.

Des projets en attente

Andréanne Blais révèle que trois projets ont été déposés au mois d’avril. On en a déposé un dans la MRC de Bécancour en partenariat avec le Moulin Michel. On en a déposé deux en partenariat avec la Ville de Drummondville sur le secteur de la MRC de Drummond.