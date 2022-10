Perte de chaînes francophones sur SiriusXM : mauvaise surprise pour les artistes acadiens

« Dévastateur », « bouleversant », « consternant », « coup mortel ». La décision de la radio satellite SiriusXM de ne plus diffuser des chaînes de musique de Radio-Canada et de CBC suscite beaucoup d’incompréhension chez les artistes acadiens qui seront privés de plusieurs milliers de dollars en revenus de redevance.

Les chaînes Ici Musique Franco-country, Ici Musique chanson et CBC Radio 3, qui faisaient jouer plusieurs artistes francophones, ne sont plus disponibles sur SiriusXM depuis le 1er octobre.

Un coup dur

C’est extrêmement bouleversant. Je suis très fâché. C’est consternant. Ça peut être un coup mortel pour notre industrie indépendante, car nos sources de revenus sont trop rares , a admis Trevor Murphy, musicien d’Halifax, membre du groupe Sluice et directeur de la maison de disques Acadian Embassy.

Trevor Murphy et sa musique jouaient beaucoup sur CBC Radio 3. La perte de cette chaîne sera très dommageable pour ses finances, lui qui a eu droit à plus de 35 000 $ en redevances en 2021.

Pour moi, qui fait de ma musique une carrière, c’est près de la moitié de mon salaire annuel , a-t-il calculé.

En tant que maison de disques, Acadian Embassy laissait beaucoup de place aux artistes acadiens émergents. Trevor Murphy utilisait une partie de ces redevances pour appuyer la relève. Mais là, sans cette somme, ça complique drôlement les choses, avoue-t-il.

Impact majeur sur les revenus des artistes

L’auteur-compositeur-interprète Matt Boudreau, originaire de Petit-Rocher, se prépare à vivre d’importants changements dans la gestion de ses revenus en redevance avec cette décision de SiriusXM.

Je suis passé de jouer beaucoup à plus du tout , lance celui qui était en nomination dans deux catégories au gala de Musique Nouveau-Brunswick cette année.

« C’est un grand changement et ça représente une bonne partie de mon salaire. Ça peut aller jusqu’à 50 % de mes revenus, dépendamment des années. » — Une citation de Matt Boudreau, auteur-compositeur-interprète

Ce retrait de ces chaînes privera plusieurs artistes acadiens de profiter de cette vitrine radiophonique pour faire connaître leurs produits. Il espère que là où une porte se ferme, une autre va s’ouvrir.

Ça veut dire beaucoup de changements, de l’adaptation et des choses à comprendre. Il faut aussi trouver des solutions. J’ai été chanceux de jouer sur cette radio. Les artistes en ont profité. Cet argent m'a servi à me procurer des équipements de studio , dit-il.

C’est arrivé vraiment comme une bombe

L'auteur-compositeur-interprète Joey Robin Haché s’est dit surpris, mais aussi outré par cette décision. Depuis plusieurs années, il voit l’impact direct des redevances de la radio satellite sur les artistes à travers son travail d’administrateur de redevances chez Le Grenier Musique.

Mon travail, c'est d'aller chercher de l'argent pour les artistes, donc je vois les montants qui entrent et je vois littéralement comment ça peut aider financièrement les artistes à se promouvoir pour avancer leur carrière , explique-t-il.

« Quand les chansons sont diffusées, chaque "spin", chaque fois que ça joue à la radio digitale, c'est un équivalent de 45 $ canadien! » — Une citation de Joey Robin Haché, administrateur de redevances, Le Grenier Musique

Selon la popularité de l'artiste et la demande des auditeurs, une chanson peut être diffusée entre 1 fois et 20 fois environ, par semaine, selon Joey Robin Haché.

Il précise que les artistes francophones s’attendaient prochainement à voir une diminution au niveau du pourcentage des montants qui leur sont distribués lors de la diffusion de leur chanson.

Mais que nos deux postes principaux francophones qui diffusaient notre musique sur SiriusXM soient complètement soustraits de tous les canaux sur Sirius, c’est arrivé vraiment comme une bombe.

Selon lui, cette décision aura un impact important sur les revenus de tous, de l’artiste émergent à l’artiste plus connu.

Les artistes bénéficient de subventions provinciales et fédérales, mais Joey Robin Haché explique que ce n’est souvent pas assez pour mener à bien un projet, comme la production et la promotion d’un album, ou simplement pour atteindre une stabilité financière et vivre de son art.

« Ça donne des revenus aux artistes, ça les aide à survivre, j’en suis une des preuves vivantes, j'ai vu ce que ça a fait avec moi. Ça change même l’histoire pour un artiste! » — Une citation de Joey Robin Haché

L’auteur-compositeur-interprète ajoute que des discussions sont en cours avec différents organismes culturels et bailleurs de fonds pour évaluer les solutions financières qui pourraient être exploitées et compte aussi communiquer avec SiriusXM.

Sirius s’explique

Par communiqué, SiriusXM explique que le contrat avec Radio-Canada/CBC venait à terme et que l’équipe en a profité pour mettre à jour une partie de la programmation de ses chaînes.

Ces changements nous permettront de renforcer notre engagement à l’égard de la musique canadienne en offrant de nouvelles chaînes qui s’ajoutent à celles existantes , peut-on lire.

La radio digitale précise que CBC Radio 3 restera disponible sur les plateformes de Radio-Canada.

Du côté francophone, l’entreprise mise sur l’ajout de nouvelles chaînes, soit Attitude Franco qui met en vedette la musique rock et Racines Musicales pour la musique country et folk francophone et autochtone.

Les artistes pop qui jouaient sur ICI Musique chansons trouveront maintenant leur place aux côtés des artistes hip-hop sur la chaîne Influence Franco , ajoute Sirius XM dans ce communiqué.

