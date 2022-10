Érosion : le sentier du site historique Cartier-Roberval fermé indéfiniment

Inauguré en juin 2022, le sentier du site archéologique et historique Cartier-Roberval, à Cap-Rouge, est inaccessible indéfiniment en raison de son érosion. Des travaux sont en cours pour stabiliser les sols.

Bien que le site soit seulement ouvert pour la période du 1er mai au 10 octobre, on a installé des affiches portant les inscriptions suivantes : Attention, érosion du sentier et Sentier fermé indéfiniment, érosion importante .

Le site est géré par la Commission de la capitale nationale du Québec. Photo : Radio-Canada

La Commission profite de la saison morte afin de réaliser certains travaux de parachèvement permettant d’améliorer la sécurité du site et l’expérience du visiteur, notamment pour assurer un meilleur drainage de l’eau lors de pluies fortes , indique Jean-Philippe Guay, relationniste de presse et conseiller en relations publiques à la Commission de la capitale nationale du Québec. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’une signalisation temporaire avait été installée plus tôt cet été en bordure du sentier, après que celui-ci a subi les contrecoups d’une forte pluie .

Ces travaux seront terminés pour la réouverture du site en mai prochain, assure la Commission.

Situé dans le secteur de Cap-Rouge, à Québec, le site Cartier-Roberval renferme les vestiges du village fortifié fondé en 1541 par l’explorateur Jacques Cartier. Il s’agit de la première tentative d’implantation d’une colonie française en Amérique.

Depuis 2018, d'importants travaux ont été faits, dont la création d’un bâtiment d’accueil et l’aménagement d’une passerelle d’observation qui offrent un point de vue panoramique sur le site, le fleuve Saint-Laurent et l’embouchure de la rivière du Cap-Rouge.

Avec la collaboration de Louis Gagné