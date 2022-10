Des billets achetés sur Viagogo qui n’existent pas

Des billets de concert vendus pour des places qui n’existent pas, des billets qui ne sont plus disponibles le jour du spectacle. Viagogo, un site de revente de billets, sème la grogne et la déception au Québec, comme ailleurs dans le monde.

Les sœurs Angélik et Dalia Perrier partagent un amour pour la danse et la musique de Justin Bieber, un artiste qu’elles suivent depuis leur enfance. En mars dernier, elles apprennent sur le réseau TikTok son passage à Montréal, elles décident de se procurer des billets.

En cherchant sur Internet, elles voient le site de Viagogo apparaître dans les premiers résultats. Des billets y sont disponibles à un prix raisonnable. Ce n'était pas compliqué parce que, dans le fond, c'était comme acheter des billets normalement, tu faisais juste entrer tes informations, tu cliquais sur les billets que tu voulais. Avec le plan de la salle affiché lors de l’achat, Angélik choisit les meilleures places disponibles et le tour est joué.

Dominique Champagne a acheté des billets sur le site Viagogo. Photo : Radio-Canada

De leur côté, Dominique Champagne et Guillaume Fournier, deux enseignants de musique, ont acheté des billets pour voir James Taylor à Ottawa sur le site de Viagogo. Tout comme les sœurs Perrier, le couple n’a pas réalisé qu’il s’agissait d’un site de revente.

« On voyait bien les places, les sièges, tout ça. Je n’ai pas remarqué que je faisais affaire avec des revendeurs de billets! » — Une citation de Dominique Champagne, cliente de Viagogo

Qu’est-ce que Viagogo?

Viagogo est un site qui permet d’acheter ou de vendre des billets de concerts, d’événements sportifs, de théâtre et de festivals qui ont lieu aux quatre coins de la planète. Fondée en 2006, la société est basée en Suisse et a récemment fusionné avec StubHub, un autre site de revente. Viagogo offrirait 4 millions de billets pour des événements dans 50 pays. Les artistes sont variés et on y retrouve de gros noms comme Harry Styles, Elton John, Post Malone et Iron Maiden.

Renaud Legoux est professeur à HEC Montréal. Photo : Radio-Canada

Selon Renaud Legoux, professeur à HEC Montréal en marketing des arts et des industries culturelles, il n’est pas évident de savoir qu’il s’agit d’un site de revente. On a presque l’impression qu’on est devant un site de billetterie tout à fait ordinaire, mais ce n’est pas une billetterie , explique M. Legoux.

« Le modèle d'affaires de Viagogo, c'est d'être une plateforme où on met en contact des vendeurs et des acheteurs. C'est un scalpeur virtuel, d'une certaine manière. » — Une citation de Renaud Legoux, professeur à HEC Montréal en marketing des arts et des industries culturelles

Des sièges qui n’existent pas

Après avoir conclu la transaction, les sœurs Perrier reçoivent un courriel indiquant que leurs billets seront transférés dans deux jours, ce qui les inquiète. Mais la veille du spectacle, leurs billets pour Justin Bieber ne sont toujours pas envoyés. Elles contactent alors le service à la clientèle de Viagogo. Ils m'ont dit : "C'est pas normal que vous n'ayez pas vos billets. Je vais vous envoyer un courriel et vous avez juste à vous présenter au show avec ça. Puis ils vont vous laisser entrer" , se rappelle Angélik, 16 ans.

Angélik Perrier, utilisatrice déçue du site de revente Viagogo Photo : Radio-Canada

Le soir du spectacle, elles arrivent au Centre Bell sans billets, mais avec un courriel qui, selon Viagogo, doit leur permettre d’entrer. Elles se présentent au guichet et montrent le courriel à l’employée. Elle voit juste le signe Viagogo en haut, puis elle est découragée, mais comme découragée de la vie , se souvient Angélik.

« Elle regarde sur le site du Centre Bell pour les places, puis elle nous dit que dans le fond ces places-là n'existent même pas! » — Une citation de Angélik Perrier, utilisatrice déçue du site de Viagogo

Les sœurs Dalia et Angélik Perrier Photo : Radio-Canada

Erreur ou faux billets

Dans un courriel, Viagogo se défend d’avoir vendu de faux billets. On explique que le tout serait dû à une erreur technologique ou à une erreur du vendeur lors de l’inscription des sièges sur leur plateforme. Viagogo explique que leur service à la clientèle a tenté de résoudre le problème et qu’elle les a finalement remboursées conformément à leur garantie.

Des billets non disponibles le jour du spectacle

En février, Dominique et Guillaume tentent eux aussi de télécharger leurs billets achetés il y a deux ans. Le téléchargement mène à une page blanche.

À quelques semaines de leur escapade amoureuse à Ottawa, ils multiplient les appels et les courriels avec Viagogo. Sans succès. Ils demandent alors un remboursement puisqu’ils n’ont plus confiance en Viagogo, mais la compagnie refuse et leur offre plutôt de revendre leurs billets. Guillaume Fournier n’en revient pas. Alors là, vous voulez qu'on revende des billets qu'on n'a pas, alors qu’on n'a pas la certitude que les billets existent?

Guillaume Fournier est déçu de Viagogo. Photo : Radio-Canada

Puis, le matin de l’événement, Viagogo les informe par courriel que leur vendeur n’est plus en mesure de fournir les billets qu’ils ont commandés. On leur offre des billets de remplacement moins bien situés, selon le couple, qui a refusé l’offre de Viagogo.

Tout comme pour Dalia et Angélik, leur saga se termine par un remboursement. C'est ridicule pour une transaction qui normalement prend cinq minutes. T'achètes, tu reçois ton code QR, tu mets ça dans ton téléphone, c'est réglé! Là, tu te retrouves à devoir écrire 40 courriels, puis des appels , déplore Guillaume Fournier.

« Quand on achète des billets avec Viagogo, on ne peut pas avoir la certitude qu'on va avoir les billets. » — Une citation de Dominique Champagne, utilisatrice déçue de Viagogo

Pourtant, selon Viagogo, moins de 1 % des acheteurs ont des problèmes et les cas de faux billets sont encore plus rares.

La grogne est mondiale

Le groupe Facebook Victims of Viagogo, aussi appelé ViaNogo compte près de 14 000 membres d’un peu partout sur la planète. On peut y lire des milliers de témoignages de clients insatisfaits.

Des artistes recommandent à leurs admirateurs d’éviter d’acheter des billets sur ce site. D’autres, comme le groupe de métal Rammstein, prennent la voie des tribunaux afin d’empêcher Viagogo de revendre leurs billets. Des poursuites judiciaires contre l’entreprise ont également été intentées dans de nombreux pays.

Viagogo soumis à la loi

Alexandre Plourde, avocat chez Option consommateurs, constate que ce type de commerçants, pour éviter d’être soumis à la réglementation, insèrent dans leur contrat des clauses où ils se définissent comme un simple intermédiaire, une plateforme d'échange entre deux particuliers. Toutefois, Me Plourde explique qu’un commerçant ne peut échapper aux obligations de la Loi sur la protection du consommateur (LPC) simplement en insérant une clause à cet effet.

Me Plourde est d’avis que la LPC doit s’appliquer à Viagogo, car il est clair que la transaction est véritablement faite avec la plateforme. Guillaume Fournier est du même avis : Quand on achète quelque chose sur Kijiji, on sait de qui on achète. On connaît la personne, on peut lui écrire, on peut communiquer avec elle . Ce qui n’est pas le cas avec Viagogo puisque les acheteurs n’ont aucune idée de qui ils achètent leurs billets.

En étant soumis à la LPC, Viagogo ne peut revendre des billets à moins d’avoir obtenu l’autorisation du promoteur pour les revendre à un prix supérieur au prix initial. Le promoteur de Justin Bieber, AEG Presents, confirme ne pas traiter avec Viagogo et ne pas l’avoir autorisée à vendre des billets pour ses spectacles.

De plus, Viagogo doit également fournir le nom de la billetterie officielle ainsi que le prix initial du billet, des informations qui n’apparaissent pas lors de la transaction.

La position de Viagogo est qu’elle fait confiance aux vendeurs qui utilisent sa plateforme pour appliquer les règlements en vigueur.

L’Office de la protection du consommateur mène actuellement des vérifications concernant Viagogo, confirme Charles Tanguay, porte-parole de l’organisme.