Nouvelles en ligne : Facebook menace de nouveau de bloquer les contenus médiatiques

Meta, maison-mère du géant des médias sociaux Facebook, n'en démord pas : selon elle, le projet de loi C-18, présentement à l'étude à la Chambre des communes, représente mal la relation entre les plateformes et les éditeurs de nouvelles. Et si Ottawa ne retourne pas à la planche à dessin, affirme-t-on, Facebook pourrait bloquer les contenus de nouvelles canadiens sur son réseau.

Le projet de loi C-18, appelé Loi sur les nouvelles en ligne, doit forcer les grands noms du numérique – Google, Facebook, etc. – à reverser une partie de leurs revenus aux médias canadiens dont ils reprennent le contenu sur leur plateforme.

Dans une déclaration publiée sur le site Internet de Meta, Marc Dinsdale, responsable des partenariats avec les médias, a dit déplorer que le gouvernement libéral n'ait pas invité l'entreprise à témoigner dans le cadre des audiences sur C-18.

Par ailleurs, M. Dinsdale juge que la loi est mal conçue, du moins en ce qui concerne Meta. Les publications contenant des liens vers des articles de nouvelles représentent moins de 3 % de ce que les gens voient dans leur fil d’actualité Facebook, et les Canadiens nous disent vouloir voir moins de nouvelles et de contenu politique , mentionne-t-il dans sa déclaration en ligne.

Nous avons fait savoir à plusieurs reprises au gouvernement que le contenu de nouvelles ne constitue pas un attrait pour nos utilisateurs et n’est pas une source importante de revenus pour notre entreprise.

Par ailleurs, M. Dinsdale juge que Facebook aide déjà les médias qui, en publiant leurs contenus sur la plateforme, peuvent atteindre un public plus vaste . L'entreprise juge que cette aide équivaut à plus de 1,9 milliard de clics vers des pages web de médias, pour l'équivalent de 230 millions de dollars en marketing gratuit .

On nous demande d’accepter un système qui permet aux éditeurs de nous facturer autant de contenu qu’ils le souhaitent, à un prix indéterminé. Aucune entreprise ne peut fonctionner ainsi , ajoute encore M. Dinsdale.

« Si ce projet de loi est adopté, entraînant des formes de responsabilité financière sans précédent à l’échelle mondiale pour des liens ou du contenu de nouvelles, nous pourrions être contraints de reconsidérer l’autorisation du partage de contenu de nouvelles au Canada sur Facebook, comme défini par la Loi sur les nouvelles en ligne. » — Une citation de Mark Dinsdale, responsable des partenariats avec les médias chez Meta

Cette menace n'est pas nouvelle : Meta avait déjà laissé entendre, en avril, que Facebook pourrait bloquer les contenus de nouvelles si le projet de loi C-18 était adopté.

Devant cette possibilité, le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, avait répondu : Moi, la menace, ça ne me fait pas trembler ben ben .

Lorsqu'un projet de loi similaire concernant les réseaux sociaux et les médias avait été adopté en Australie, à l'hiver 2021, Facebook avait effectivement bloqué, pendant un peu moins d'une semaine, les contenus des médias locaux.

L'entreprise avait finalement fait marche arrière après que le gouvernement de Canberra eut adopté un amendement sur l'un des points clés du texte de la loi. Ainsi, Facebook et Google, les deux principales entreprises visées par le projet de loi, ne font plus l'objet de sanctions s'ils arrivent à conclure certains accords avec des médias australiens pour payer les informations.

Au Canada, les audiences publiques sur C-18 ont notamment permis à certains experts d'affirmer que le projet de loi ne nuira pas aux petits médias.

La semaine dernière, lors d'autres audiences sur le projet de loi, le ministre Rodriguez a laissé entendre qu'il était ouvert à l'idée d'amender C-18, sans donner plus de précisions.

Pablo Rodriguez estime que les grands noms du numérique retirent un avantage indéniable lors du partage de contenus médiatiques sur leurs plateformes. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Aux médias de conclure leurs ententes, dit Rodriguez

On demande à des plateformes dominantes, dans ce cas-ci, probablement Google et Facebook, de négocier des ententes équitables avec des médias d'information, que ce soit des journaux, des radios, de la télévision... , a rappelé le ministre lors de son passage à l'émission Midi Info, lundi, sur les ondes d'ICI Première.

En ce moment, les gens partagent le travail journalistique sur Facebook, sur Google, sans recevoir un sou; c'est-à-dire que les plateformes profitent de la présence de ce contenu journalistique pour attirer des gens, avoir du trafic, sans devoir payer un sou. Et ce trafic leur permet de faire de l'argent et de vendre de la publicité plus cher.

M. Rodriguez a aussi jugé que Facebook, Google et les autres essayent d'intimider les Canadiens et le gouvernement . Et ça, ça ne marche pas , a-t-il lâché.

Le ministre est cependant en accord avec l'un des points de vue de Meta, à savoir que les médias profitent effectivement de la visibilité offerte par la plateforme Facebook pour rejoindre davantage de lecteurs et d'auditeurs.

Mais les plateformes dominantes en retirent un avantage très clair : le marché de la publicité est d'environ 10 milliards de dollars au Canada et deux compagnies vont chercher 80 % de ce montant-là. C'est Facebook et Google , a-t-il encore mentionné.

Le ministre ne va toutefois pas s'ingérer dans les négociations pour déterminer les montants que les deux géants devraient verser aux médias; chaque entente sera unique, a-t-il annoncé, et Ottawa n'aura pas de droit de regard.

Et pourquoi Meta n'a-t-elle pas été invitée aux audiences sur C-18? M. Rodriguez répond que tous les membres du comité qui examine le projet de loi (où les libéraux sont minoritaires, NDLR) pouvaient inviter des témoins.

Les conservateurs auraient pu inviter Facebook, au lieu de passer leur temps à répéter ce que disent Facebook et Google, plutôt que de défendre les médias canadiens , a de plus lancé le ministre, dans une pique envers ses adversaires politiques.