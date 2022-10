Un mois après Fiona, des sinistrés de l’Île-du-Prince-Édouard sont épuisés

La maison de Lucie Lamoureux à Wheatley River a été lourdement endommagée. L’eau a complètement envahi son sous-sol. Il doit être complètement isolé à nouveau et deux fenêtres doivent être remplacées. Or, impossible pour elle et son conjoint de trouver un entrepreneur pour faire les travaux.

L'eau est montée jusqu'au plafond chez Lucie Lamoureux. Photo : Radio-Canada

Les assurances nous disent peut-être décembre ou janvier. Mon mari a dit : "absolument pas. Moi, je commence à démolir." Toute l'isolation dans le plafond, il a tout démoli , explique-t-elle.

« On est fatigués.On est vraiment fatigués. Et il y a trop de choses qui se passent dans ma tête. » — Une citation de Lucie Lamoureux, sinistrée

Un nettoyage sur fond de pénurie de main-d'oeuvre

Le manque de travailleurs pour effectuer les travaux se fait sentir partout dans la province.

À Charlottetown, on assiste à une véritable course contre la montre pour nettoyer les rues avant que les employés de la voirie ne soient affectés aux opérations de déneigement.

À Charlottetown, tous les arbres n'ont pas encore pu être ramassés, un mois après le passage de l'ouragan Fiona. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Des travailleurs ont finalement pu enlever vendredi l’arbre qui était sur la résidence de Valerie Phyllis et de son mari.

C’est un soulagement. On a continué à vivre dans la maison. On avait hâte que l’arbre soit enlevé , confie-t-elle.

Le couple doit maintenant faire réparer le toit.

Un peu plus à l'ouest, à Cornwall, l’entrepreneur en construction Justin Somers a une soixantaine de clients qui attendent ses services pour faire des travaux.

Il doit aussi aider sa propre famille. La résidence de ses parents est inutilisable en raison des dommages causés par la pluie et le vent.

Justin Somers aimerait pouvoir aider tous ses clients plus rapidement. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

On en a pour des semaines [...]. Et la grande question, c’est comment nous pouvons aligner les entrepreneurs spécialisés , dit-il.

Ses parents sont anxieux, ajoute-t-il. Au moins je peux aider, on est chanceux que je sois dans l’industrie de la construction et que je puisse aider mes parents. Mais en même temps, je me sens mal de ne pas pouvoir aider quelqu’un d’autre qui en a aussi besoin en ce moment , dit Justin Somers.

Il aimerait embaucher d'autres travailleurs, mais il n’en trouve pas.

Du bois pour se chauffer

D'autres, comme Don Norman, tentent de tirer profit d'une situation malheureuse. Il a parcouru la ville pour ramasser des bûches.

Don Norman a accumulé assez de bois dans les rues de Charlottetown pour se chauffer pour l'hiver. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

C'était vraiment un désastre pour la ville, pour mois, mais au moins je chauffe au bois! Alors maintenant j'en ai assez pour deux ans, trois ans!

Il espère que plus de bois sera réutilisé.

Le gouvernement provincial recommande aux personnes qui ont besoin d'aide avec les dégâts de Fiona de déposer une demande par l'entremise de son site web (en anglais).  (Nouvelle fenêtre)

Les résidents ont jusqu'au 31 octobre pour déposer au chemin leurs débris.

Les résidents de Charlottetown doivent faire une demande au programme de nettoyage de Fiona.  (Nouvelle fenêtre)

Enfin, les insulaires qui en ont besoin peuvent aussi contacter la Croix-Rouge canadienne,  (Nouvelle fenêtre) qui administre une partie de l'aide financière offerte par la province.

Avec des informations de Michèle Brideau