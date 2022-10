Place aux élections municipales dans le Nord de l’Ontario

Plusieurs communautés ont pris des mesures pour faciliter l’accès au vote en cette période électorale. Par exemple, North Bay, Sudbury, Timmins et Thunder Bay ont rendu le transport public gratuit pour les gens qui souhaitent se rendre à un bureau de vote.

Cette dernière ville requiert une lettre d’avis à l’électeur pour avoir accès gratuitement aux autobus municipaux.

Elles sont aussi plusieurs à offrir l’option de vote en ligne, qui nécessite également une lettre d’avis à l’électeur, qui contient un numéro d’identification personnel (NIP) unique pour donner accès au portail municipal. Sudbury, North Bay et Thunder Bay ont toutes de tels sites pour permettre aux électeurs de se prononcer.

Ceux et celles qui n’en ont pas reçu par la poste peuvent s’en procurer une nouvelle au bureau municipal.

Bien qu’elle ne soit pas obligatoire, elle peut faciliter le processus de vote en personne lorsqu’elle est accompagnée d’une pièce d’identité qui confirme l'adresse de l'électeur.

De nouveaux maires dans les cinq grandes villes

Les cinq grandes villes de la région, soit le Grand Sudbury, North Bay, Sault-Sainte-Marie, Timmins et Thunder Bay, éliront de nouveaux maires lundi soir.

Dans le Grand Sudbury, le maire sortant Brian Bigger s’est soudainement retiré de la campagne pour des raisons familiales à peine deux semaines avant les élections.

Le maire sortant du Grand Sudbury Brian Bigger souhaite passer plus de temps avec sa famille. (Archives) Photo : CBC/Jonathan Migneault

Ceci laisse la voie grande ouverte à d’autres candidats, comme l’ex-député fédéral Paul Lefebvre et les anciennes conseillères municipales Evelyn Dutrisac et Mila Wong. Bob Johnston, Miranda Rocca-Circelli, Devin Labranche, Don Gravelle et l'extrémiste religieux David Popescu tentent aussi leurs chances.

L’environnement, l’avenir du quartier de divertissement Kingsway (KED) et l’accès au logement ont été les principaux thèmes de la campagne. Bien que le projet du KED ait finalement été rejeté ce printemps, le prochain conseil municipal aura l’option de lui redonner vie sous une autre forme.

À North Bay, Al McDonald ne se représentera pas après 12 ans comme maire. Ceci ouvre la porte aux candidatures de Peter Chirico, Johanne Brousseau et Leslie McVeety.

M. Chirico, qui était auparavant maire adjoint de la Ville, fait un retour en politique municipale après s’être absenté pendant plus d’une décennie pour des raisons de santé. Il est le président de la Chambre de commerce de North Bay depuis 2017.

L'ancienne conseillère municipale de North Bay se présente à la mairie. (Archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

Mme Brousseau, elle, est conseillère municipale depuis 2018. Mme McVeety, une préposée aux bénéficiaires, est pour sa part une nouvelle venue sur la scène municipale.

À Sault-Sainte-Marie, le maire Christian Provenzano a indiqué en 2018 qu’il n’avait pas l’intention d’effectuer plus de deux mandats, croyant que le changement peut être bénéfique.

Cinq candidats convoitent donc son poste, dont deux qui représentent le même quartier au sein du conseil municipal, soit Matthew Shoemaker et Donna Hilsinger.

L’ancien conseiller du quartier six, Ozzie Grandinetti, ainsi que Tobin Kern et Robert Peace chercheront également à se faire élire.

Pour sa part, Timmins devra élire le successeur de George Pirie, qui a été élu comme député conservateur aux dernières élections provinciales.

Sa remplaçante depuis son départ, Kristin Murray, a préféré tenter de se faire réélire au conseil municipal, mais n’écarte pas un saut à la mairie, en politique provinciale ou fédérale plus tard dans sa carrière.

Cette course oppose donc la conseillère municipale Michelle Boileau au conseiller d’expérience Joe Campbell et le propriétaire d’une compagnie de taxi, Richard Lafleur.

Michelle Boileau a été élue pour la première fois en 2018. (Archives) Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Dans le Nord-Ouest de l’Ontario, Thunder Bay compte cinq candidats à la mairie, dont l’ancien maire et député fédéral Ken Boschoff et le conseiller municipal Peng You.

Le maire sortant, Bill Mauro, a choisi de se retirer de la politique municipale après un seul mandat afin d'entreprendre un projet privé.

La personne élue aura un siège à la Commission du service de police de Thunder Bay (CSPTB), qui a été l’objet de plusieurs rapports en raison des déboires de sa direction et des pratiques discriminatoires et racistes de ses agents.

Son démantèlement a été demandé à plusieurs reprises depuis qu’elle a été placée sous la tutelle de la province en avril.

Il a aussi été question de projets d’infrastructures et de lutte au sans-abrisme lors de la campagne électorale.

Autres courses à surveiller

À Nipissing Ouest, ce sera le début d’un nouveau chapitre pour la municipalité, qui a la même mairesse depuis 1998.

Après plus de deux ans de conflits au sein du conseil municipal, menant à la démission d’un élu et l’intervention de la province, la mairesse Joanne Savage ne se représente pas.

Joanne Savage dit vouloir passer plus de temps avec ses proches. (Archives) Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

L’un des membres de ce dernier conseil, Dan Roveda, se présente à la mairie de Nipissing Ouest, tout comme Kathleen Thorne Rochon et Dave Lewington.

Dans le corridor de la route 11, c’est la première fois en 16 ans qu’il y a une campagne électorale à Fauquier-Strickland. Mairesse depuis 2006, Madeleine Tremblay brigue un cinquième mandat. Cependant, elle affronte l’ancien directeur général de la municipalité, Robert Courchesne.

Du côté de Cochrane, il s’agit d’une reprise des élections de 2018. Le maire à cette époque, Peter Politis, tentera de reprendre possession du poste qu’a remporté Denis Clément par seulement cinq votes.

Peter Politis avait déjà obtenu deux mandats à la mairie en 2010 et 2014. (Archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

Dossiers réglés

Plusieurs municipalités ont déjà élu des maires par acclamation. Dave Plourde sera de retour pour un deuxième mandat à Kapuskasing. Conseiller municipal pendant 24 ans, il occupe le poste de maire depuis 2018, à la suite du départ d’Alan Spacek.

D’autres, comme Doug Lawrance de Sioux Lookout, Johanne Baril de Val Rita-Harty, qui en sera à son troisième mandat, Beverly Nantel de Dubreuilville et Gisèle Pageau à Rivières-des-Français ont également été réélus.

À Greenstone, le conseiller municipal du quartier de Longlac James McPherson prend la place de Rénald Beaulieu, qui quitte la vie politique après y avoir passé 24 ans.