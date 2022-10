TDAH : le Saguenay-Lac-Saint-Jean en tête de liste pour la prescription de médicaments

C’est ce que révèle un récent rapport publié par l’Institut national de la santé publique (INSPQ).

Dans la région, 14,4 % des jeunes de moins de 24 ans sont sous médication. À titre comparatif, il y en a seulement 4 % à Montréal, selon le rapport.

Le pédiatre Jean-Benoît Bouchard rappelle toutefois que le taux d'ordonnances a enregistré une légère baisse au Saguenay-Lac-Saint-Jean au cours des trois dernières années.

On a vraiment prescrit plus, mais ce qu’on peut remarquer, et les articles dans les journaux ne le disent pas, c'est que quand on regarde le rapport de l’ INSPQ , depuis 2019, il y a une baisse d’environ 1 % au Saguenay-Lac-Saint-Jean , a-t-il soulevé en entrevue à l'émission matinale C'est jamais pareil, animée par Frédéric Tremblay.

Les raisons pouvant expliquer ce haut pourcentage d'ordonnances sont multiples.

« C’est très difficile de mettre un point précis sur les différences qu’on peut avoir interrégionales. Une des choses que l’on peut voir, c’est la disponibilité des médecins. Ils sont beaucoup plus accessibles dans la région qu’à Montréal. » — Une citation de Jean-Benoît Bouchard, pédiatre

La disponibilité des intervenants psychosociaux est également l’un des facteurs identifiés par le Dr Bouchard. Il mentionne également l’aspect culturel, alors que certains immigrants qui habitent dans la métropole sont peu enclins à consulter pour un TDAH.

Trop d'ordonnances

Il y a trois ans, des pédiatres du Québec, dont Jean-Benoît Bouchard, ont fait une sortie publique pour dénoncer le fait qu’il y avait trop d'ordonnances de psychostimulants chez les jeunes. L’ex-député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, avait d’ailleurs porté ce dossier à l’Assemblée nationale. L'élu et les médecins spécialistes avaient réclamé la tenue d'une commission d'enquête sur le sujet.

Le Dr Bouchard est d'avis que du travail reste à faire pour sensibiliser médecins et parents à ce chapitre.

Pression sociale

De nombreux parents se sentent désemparés lorsqu’ils se présentent dans le bureau de leur médecin en raison du comportement de leur enfant. Une pression sociale subsiste également, parfois, de la part de l’école.

Une évaluation psychologique n’est pas nécessaire pour prescrire des médicaments contre le TDAH. Les médecins de famille peuvent délivrer une ordonnance. Jean-Benoît Bouchard pense néanmoins que certains professionnels ont le crayon plus facile que d’autres.

Avec Frédéric Tremblay