Le coût du mazout fait pression sur les ménages à faibles revenus en N.-É.

Le prix du mazout domestique a beaucoup augmenté depuis l’automne dernier, et les Néo-Écossais à faible revenu en souffrent.

Denise Daley, directrice générale de la banque alimentaire Parker Street à Halifax, constate que les clients doivent choisir entre payer pour la nourriture, les médicaments ou le chauffage de la maison. Et elle rapporte que nombreux sont inquiets avec l’hiver qui approche.

Selon Ressources naturelles Canada, le prix moyen du mazout domestique dans les régions de la Nouvelle-Écosse varie de 2,12 $ le litre à Truro à 2,18 $ le litre à Sydney et à Halifax.

Les prix dans ces régions sont de 73 % à 81 % plus élevés qu'il y a un an.

Denise Daley remarque que plus le prix augmente, plus son organisation constate une demande d'aide sans précédent.

Nous sommes actuellement submergés de demandes pour notre fonds d'aide d'urgence, et nous faisons de notre mieux pour rattraper notre retard et répondre à ces demandes , dit-elle.

Pour l’instant, nous avons suspendu les applications au fonds à cause du grand nombre de candidatures en cours de traitement.

Denise Daley, directrice générale de la banque alimentaire Parker Street, dit que de plus en plus de clients demandent de l'aide pour les coûts du chauffage de leur maison cette année. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Ce fonds d'aide d'urgence de Parker Street peut être utilisé pour les médicaments, le chauffage ou les frais d'électricité, et il est payé directement à l’entreprise ou à la pharmacie. L'organisme limite l’aide à 200 $ à la fois, pour aider le plus de familles possible.

Denise Daley dit que l'inflation fait des ravages dans le budget des familles à faibles revenus.

Les faibles réserves entraînent des prix élevés

Vijay Muralidharan, directeur général de la firme de consultants R Cube Economic basée à Calgary, affirme que la hausse du coût du mazout est principalement causée par la faiblesse des stocks dans le monde.

La guerre de la Russie contre l'Ukraine a fait grimper les prix du carburant , dit-il. Il explique que la consommation du diesel et du mazout, qui sont des carburants habituellement moins chers, a augmenté et les raffineries n'ont pas été en mesure de suivre.

Nous entrons donc dans cette saison hivernale avec le stock de mazout le plus bas jamais enregistré dans l'histoire , affirme-t-il.

Vijay Muralidharan s’attend à ce que les prix continuent d'augmenter à mesure que le temps se refroidit et que l'embargo de l'Union européenne sur le pétrole et le gaz russe commence en décembre.

Denise Daley s'inquiète de l’impact que ça aura sur les gens qui fréquentent les banques alimentaires, mais elle garde l'espoir.

Nous sommes inquiets, mais nous avons confiance en la communauté , dit-elle. Plus nous recevons de dons dans notre fonds d'aide d'urgence, plus nous pourrons aider.

Avec les informations de Nicola Seguin