Commission Rouleau : la résistance des camionneurs a pris la police par surprise

M. Bell était à l'époque responsable de l'information, du renseignement et des enquêtes au SPO . Or, le service de police est sous le feu des critiques depuis le début des audiences pour avoir manifestement sous-estimé la menace que représentait le convoi des camionneurs en faisant abstraction des indices qui pointaient dans cette direction.

Avant leur arrivée à Ottawa, les camionneurs partis de l'Ouest canadien étaient paisibles et extrêmement respectueux des lois , a souligné M. Bell lundi matin. Rien n'indiquait que les protestataires allaient utiliser les résidents [d'Ottawa] comme levier pour obtenir ce qu'ils souhaitaient , a-t-il déclaré.

De plus, M. Bell a dit avoir été surpris de voir les manifestants adopter un comportement antisocial et poser des gestes illégaux une fois installés au centre-ville.

« Une manifestation licite aurait pu être contrôlée. C'est ce qui a suivi qui a fait en sorte que c'était vraiment sans précédent et sans comparaison avec les manifestations antérieures. » — Une citation de Steven Bell, chef par intérim de la police d'Ottawa

Le chef par intérim de la police d'Ottawa s'est borné à répéter que malgré les informations laissant entendre que la manifestation pourrait se prolonger et dégénérer, son expérience – M. Bell est au SPO depuis presque 27 ans – lui avait appris que même les plus grands rassemblements sont gérables .

Toutefois, si l' expérience fait foi de tout, pourquoi dans ce cas avoir un service de renseignement? M. Bell a pris quelques secondes pour réfléchir à cette question du procureur de la Commission, Frank Au.

Maintenant, nous comprenons ce dont ces groupes sont capables , a-t-il répondu, ajoutant que les procédures ont été mises à jour depuis les événements de l'hiver dernier, ce qui a notamment permis de contenir le convoi de motocyclistes « Rolling Thunder » en avril.

Depuis l'hiver dernier, le service de renseignement du SPO accorde en outre davantage d'importance aux sources ouvertes , a ajouté M. Bell lundi.

Un courriel présenté à la Commission montre d'ailleurs qu'un résident d'Ottawa avait averti les autorités avant l'arrivée du convoi que certains manifestants évoquaient sur Twitter la possibilité de prendre d'assaut la colline du Parlement de la même manière dont des protestataires avaient envahi le Capitole américain en janvier 2021.

En outre, s'il a reconnu, pendant son entrevue préalable devant la Commission, que la Loi sur les mesures d'urgence avait aidé à mettre fin à l'occupation de la capitale fédérale, Steven Bell n'a pas voulu indiquer lundi, pendant son témoignage, si elle avait été absolument nécessaire pour y arriver.

Le gouvernement Trudeau a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février 2022 pour mettre fin à un rassemblement qui réunissait des camionneurs et d’autres manifestants opposés aux mesures sanitaires liées à la COVID-19, qui ont paralysé le centre-ville d’Ottawa du samedi 29 janvier au dimanche 20 février. Cette loi – adoptée en 1988 pour succéder à la Loi sur les mesures de guerre – prévoit notamment qu’une enquête publique doit a fortiori se pencher sur les circonstances qui ont mené les autorités à prendre une telle décision.

La souffrance des résidents

Lors de son témoignage, lundi, Steven Bell a reconnu que le Service de police d'Ottawa n'a pas su comprendre correctement jusqu'à quel point l'occupation de la ville pendant un mois par les camionneurs avait créé de la souffrance chez certains résidents, notamment en raison du bruit incessant des klaxons et de l'impossibilité de sortir de chez soi ou de circuler librement.

« Depuis la fin de l'occupation, une chose que j'entends constamment – et à juste titre –, c'est que nous n'avons pas prêté assez attention, en tant que service de police, à notre communauté et à l'impact des manifestations sur les résidents dès les premiers jours. » — Une citation de Steven Bell, chef par intérim de la police d'Ottawa

Les résidents ont senti qu'on ne se concentrait pas assez sur les torts qui leur étaient causés , a admis M. Bell, qui est devenu chef par intérim de la police d’Ottawa en remplaçant au pied levé Peter Sloly, qui a quitté son poste le 15 février, au lendemain de l’invocation par le gouvernement Trudeau de la Loi sur les mesures d’urgence.

M. Bell a expliqué que dès les premiers jours de la manifestation, l'intervention policière s'est concentrée sur les mesures de sécurité entourant spécifiquement les protestataires et leurs actions. Nous n'avons pas pensé à prendre en considération la communauté et les zones environnantes, à prendre en considération leurs besoins , a-t-il résumé. Maintenant, nous en tenons compte plus que jamais.

Au cours de son témoignage, il a aussi déclaré à plusieurs reprises que la manifestation avait infligé de la violence , des blessures et des traumatismes aux résidents d'Ottawa.

Steven Bell, chef par intérim de la police d'Ottawa, lors de son témoignage devant la Commission d'enquête sur l'état d'urgence le 24 octobre 2022 Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Steven Bell devrait théoriquement retrouver son poste de chef adjoint lors de l’entrée en fonction d’Eric Stubb, le 17 novembre. Cet ancien commissaire de la GRC en Colombie-Britannique a été nommé par la Commission des services policiers d’Ottawa vendredi, dernier jour ouvrable avant les élections municipales de lundi en Ontario.

La comparution de M. Bell devant le juge Rouleau devrait être suivie de celle de l’inspecteur Russell Lucas, lui aussi membre du SPO . Peter Sloly devrait également se présenter à la barre vers la fin de la semaine.

Jusqu'à son départ, l'ex-chef de police d'Ottawa tenait mordicus à garder la mainmise sur les opérations et se méfiait énormément des contributions offertes par la Police provinciale de l'Ontario (PPO) et par la GRC , a raconté lundi M. Bell, qui ne partageait pas les craintes de son ancien patron.

Après avoir décliné plusieurs invitations à comparaître volontairement, le premier ministre ontarien, Doug Ford, et l'ex-solliciteure générale de la province et actuelle ministre de la Santé, Sylvia Jones, ont pour leur part été formellement assignés à comparaître devant la Commission, a-t-on appris lundi après-midi.

Leur passage devant la Commission demeure toutefois incertain puisque le gouvernement ontarien a annoncé qu'il allait tenter d'obtenir une révision judiciaire afin d'éviter que M. Ford et Mme Jones doivent témoigner.

À terme, quelque 65 témoins devraient avoir comparu devant le juge Paul Rouleau, y compris Justin Trudeau et sept ministres, des organisateurs du convoi ainsi que des responsables du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), qui ont déterminé que la manifestation – au début, du moins – n’était pas financée par des agents étrangers.

Sept jours d’audience se sont déjà écoulés

La Commission, qui a amorcé ses travaux publics le 13 octobre, a appris jusqu’ici que la police d’Ottawa, contrairement aux avertissements lancés par les hôteliers et par les services de renseignement de la PPO , croyait que les manifestants plieraient bagage rapidement. Ce fut une erreur, comme l’a reconnu une officière du SPO .

Des résidents, des commerçants et des élus municipaux ont aussi été entendus. Le maire Jim Watson, qui ne se représente pas, a notamment critiqué le fédéral et le provincial qui, selon lui, ont mis du temps à répondre aux demandes de renforts exprimées par le SPO .

Un ex-officier de la PPO a pour sa part dit estimer que le recours à la loi d’urgence n’était pas requis.

Les travaux de la Commission se déroulent presque exclusivement en anglais, ce qui a causé des frictions le 14 octobre lorsque le conseiller municipal Mathieu Fleury a été contre-interrogé par un des avocats des organisateurs du convoi, Me Brendan M. Miller.