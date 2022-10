Redonner vie au centre-ville, c’est l’affaire de tous à Brandon

La pandémie de COVID-19 a nui au rajeunissement du centre-ville de Brandon, alors que les efforts de revitalisation se succèdent depuis des années, selon les résidents. Aujourd'hui, certains entrepreneurs se mobilisent pour restaurer le centre-ville et prouver qu'il vaut la peine d'être sauvé.

La Chambre de commerce de Brandon fait partie des organismes qui explorent différentes stratégies pour soutenir le centre-ville.

Cette semaine, ses objectifs de renouvellement ont reçu un coup de pouce du gouvernement provincial, qui a accordé 400 000 $ au Programme d'incitation à la revitalisation du centre-ville de Brandon, une initiative visant à rajeunir le milieu des affaires du centre-ville après la pandémie de COVID-19.

Donner un nouveau souffle au centre-ville

Malgré les efforts déployés par le passé pour le dynamiser, une douzaine de bâtiments commerciaux du centre-ville sont à vendre à l'heure actuelle. Leurs prix varient de 330 000 $ à 3,5 millions de dollars.

La présidente de la Chambre de commerce de Brandon, Tanya LaBuick (à gauche), et le directeur général de la Brandon Downtown Development Corporation, Emeka Egeson (à droite), à l'entrée du bureau de la Chambre de commerce. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Selon la présidente de la Chambre de commerce, Tanya LaBuick, cela peut représenter une occasion pour des entrepreneurs qui voudraient acheter à un prix abordable ou une décentralisation du centre-ville.

Quoi qu'il en soit, comme d'autres habitants de Brandon, Tanya LaBuick estime qu'il faudra un engagement de la part de toute la communauté pour donner un nouveau souffle au centre-ville.

« Je suis convaincue qu'il est possible de redresser la situation et que le centre-ville pourrait devenir quelque chose d'unique avec un certain cachet pour notre ville. » — Une citation de Tanya LaBuick, présidente de la Chambre de commerce de Brandon

la présidente de la Chambre de commerce estime que une des étapes clés dans le processus de la revitalisation consiste à promouvoir et à développer les entreprises locales, les activités culturelles et les événements qui attirent les gens au cœur de la ville.

La baisse de fréquentation du quartier freine les efforts de revitalisation, dit-elle. Les entreprises sont également pénalisées par des facteurs tels que la pénurie de main-d'œuvre et les problèmes de chaîne d'approvisionnement.

Elle ajoute que, pour les entreprises situées au centre-ville, ces difficultés sont aggravées.

La revitalisation n'est pas à la portée de tous

Robyn et Jason Sneath, de Sneath Group, défendent le centre-ville de Brandon depuis 2012.

Robyn Sneath reste optimiste par rapport à l'avenir du centre-ville de Brandon. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Ces entrepreneurs locaux ont acheté six bâtiments, dont deux sont actuellement à vendre, dans le centre-ville et ont travaillé à transformer la zone en une destination populaire pour les habitants et les touristes.

Leur propriété phare, située au 1031, avenue Rosser, abrite la clinique dermatologique Skin et le Hills Spa. En 2020, une subvention provinciale de 22 000 $ pour la conservation des ressources patrimoniales a permis d'y faire des travaux.

La revitalisation n'est pas à la portée de tous, souligne cependant Mme Sneath, et les promoteurs doivent être convaincus qu'ils font quelque chose d'utile.

« Il y a des choses de classe mondiale qui se passent ici, dont les gens ne parlent pas vraiment. » — Une citation de Robyn Sneath, du groupe Sneath

Les gens doivent venir au centre-ville pour en faire l'expérience , souligne-t-elle. Ils seront agréablement surpris de ce qu'ils trouveront.

Selon elle, la revitalisation a besoin d'un enthousiasme positif, par opposition au discours pessimiste qui domine. Si le centre-ville ne retrouvera pas sa splendeur d'autrefois, on peut tout de même y créer une nouvelle identité dynamique.

Une dose d’optimisme de plus

Le directeur général de la Corporation de développement du centre-ville de Brandon, Emeka Egeson, mène une campagne pour la renaissance du centre-ville.

« Nous ne sommes pas encore parvenus à ramener de la vie au centre-ville, [mais] nous savons que nous ne pouvons pas le faire seuls. » — Une citation de Emeka Egeson, directeur général de la Corporation de développement du centre-ville de Brandon

Il souhaite des investissements dans les infrastructures publiques et la création d'espaces que le public aimera fréquenter parce qu'il s'y sent en sécurité.

Les entreprises reviennent dans une certaine mesure, mais je dois dire qu'il y a aussi des défis sur lesquels nous continuons à travailler , ajoute-t-il.

Emeka Egeson reste optimiste quant à l'avenir de la zone.

Nous, les promoteurs, les entrepreneurs et les entreprises qui veulent investir dans le centre-ville, nous devons continuer à travailler ensemble , conclut-il.

Avec les informations de Chelsea Kemp