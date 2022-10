La Saskatchewan ne recommande pas le recours à un outil anti-haine dans ses écoles

Selon un communiqué du ministère de l'Éducation publié le 13 octobre, cette boîte à outils anti-haine ne répond pas à des critères tels que la haute qualité, l'absence de préjugés dans la mesure du possible et la présence d'un contexte approprié et significatif pour la Saskatchewan .

Le Réseau canadien anti-haine présente sa boîte à outils comme une ressource pour identifier et lutter contre la haine dans les écoles.

Tout le contenu est canadien, indique l'organisme. On y trouve trois références à la Saskatchewan.

Le Réseau lui-même est un organisme qui surveille et signale les groupes ou les individus faisant la promotion de la haine envers les groupes identifiables décrits dans la loi canadienne.

Le projet a reçu 268 400 $ du Programme d'action contre le racisme du gouvernement du Canada, qui vise à éliminer les obstacles à l'emploi, à la justice et à la participation sociale chez les peuples autochtones, les communautés racisées et les minorités religieuses, ainsi qu'à lutter contre la haine en ligne et à promouvoir la littératie numérique.

Le gouvernement fédéral indique sur son site Web que la boîte à outils fournira un programme complet d'éducation contre le racisme pour aider les éducateurs, les parents et les communautés à mieux identifier, affronter et prévenir la haine dans les écoles du Canada .

Le 20 septembre, le ministère de l'Éducation de la Saskatchewan a toutefois informé le secteur de l'éducation que la boîte à outils canadienne anti-haine n'était pas recommandée.

Plutôt que d’utiliser la boîte à outils, le Ministère demande aux enseignants et aux écoles de se tourner vers les ressources disponibles sur le site web consacré aux programmes scolaires, et de se fier aux directives 2022 sur le choix des ressources pédagogiques.

Le directeur général du Réseau anti-haine, Evan Balgord, déplore la décision de la Saskatchewan et note que la province fait bande à part. Jusqu'ici, la réaction des provinces à la boîte à outils va de neutre à positive , note-t-il.

Il rappelle aussi que cet outil, intitulé Confronting Hate in Canadian Schools (Nouvelle fenêtre) , n'est pas conçu comme une ressource à utiliser en classe, mais plutôt comme une outil de développement professionnel pour les enseignants et les parents.

Selon Evan Balgord, la boîte à outils n'est pas partiale, mais peut aider à prévenir que des enfants soient en contact avec de la propagande haineuse sans être en mesure de comprendre de quoi il s'agit. Il ajoute que la boîte à outils ne traite pas que de situations extrêmes. Il rappelle cependant que les groupes radicalisés cherchent souvent à recruter les enfants.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti