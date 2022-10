Trois hommes arrêtés à Sherbrooke pour un vol de véhicule

C’est la vigilance d’une dame, habitant la rue Marcel-Gingras dans le secteur Fleurimont, qui a mis les policiers sur les traces des présumés voleurs. La femme a contacté le SPS vers 2 h 45 pour aviser les policiers qu’elle voyait des rodeurs se promener dans les stationnements des résidences de son voisinage.

Des patrouilleurs, qui se trouvaient dans le secteur, ont identifié deux véhicules suspects qui ont alors pris la fuite vers la rue King Est.

Ils ont avisé les collègues pour que l’on puisse prendre en chasse les véhicules. Rapidement, le sergent, qui a intercepté [un] véhicule, a constaté que c’est un Jeep Gladiator qui vient tout juste d’être volé dans le secteur. Il a procédé à l’arrestation du conducteur , explique le porte-parole du SPS , Benoit Pellerin.

Pendant ce temps, d’autres patrouilleurs se sont dirigés vers la rue King Est et ont pourchassé le deuxième véhicule. Ce dernier a finalement été intercepté à la jonction des autoroutes 610 et 55 et les deux autres suspects ont été arrêtés.

Les hommes âgés de 27, 30 et 44 ans, originaires de Laval, demeurent détenus et rencontreront les enquêteurs.