Controverse à Hockey Canada : une occasion d’éducation pour le hockey mineur d’Ottawa

La controverse a éclaté en mai 2022 lorsque l'organisation a réglé une poursuite de plusieurs millions de dollars alléguant une agression sexuelle en groupe, en 2018, impliquant plusieurs des joueurs qui faisaient partie d'Équipe Canada au Championnat du monde de hockey junior.

Ce règlement a suscité de vastes discussions sur l'omniprésence de la misogynie et de la violence sexuelle dans la culture du hockey.

CBC a contacté des dizaines de ligues de hockey locales pour en savoir plus sur les actions entreprises pour créer un environnement plus sain pour les joueurs, à la suite de cette controverse. Une seule a accepté de parler.

Président par intérim de la Ligue de hockey du West End, Robert Johnson explique que Hockey Eastern Ontario a mis en place de nouvelles règles, l'année dernière, pour réduire certains des problèmes culturels liés au hockey.

Ces nouvelles règles comprennent une politique assez claire sur les abus, l'intimidation et le harcèlement, indique M. Johnson. Elles prévoient également de lourdes sanctions pour les joueurs et les représentants des équipes qui proféreraient des insultes discriminatoires. Ils risqueraient désormais une suspension minimale de cinq matchs et une audience disciplinaire obligatoire.

Ça ne va évidemment pas changer le hockey du jour au lendemain , reconnaît M. Johnson. Mais je pense que ça va changer les choses avec le temps.

Un choix difficile pour les parents

De nombreux parents de joueurs de hockey ont été scandalisés d'apprendre que le Fonds national d'équité d’Hockey Canada – constitué en partie par les frais d'inscription des joueurs – a été utilisé pour verser des millions de dollars en réponse aux allégations d'agression sexuelle.

Pour les joueurs de la ligue de M. Johnson, cela équivaut à environ 3 $ chacun. Il craint d’ailleurs que les parents hésitent désormais à inscrire leurs enfants aux programmes de hockey locaux.

Les parents d'enfants de deux ans, de trois ans, voire d'enfants à naître, vont-ils voir ça et se dire que le hockey n’est pas un bon sport pour leurs enfants?

Stacy Metulynsky, parent d'un joueur représentant l'équipe B des Golden Knights d'Ottawa-Ouest, estime pourtant que cette controverse offre une occasion d'éduquer les joueurs et de susciter des changements à la base.

Mme Metulynsky raconte qu’un effort a été fait pour s'assurer que les jeunes joueurs étaient conscients de ce qui s'était passé et pour promouvoir des valeurs plus positives.

Elle pense que cet exercice a été précieux pour son fils.

Cela permet d'attirer l'attention pour s’assurer que cela ne se produise pas et pour enseigner aux enfants ce qui est bien et ce qui est mal , dit-elle. Et voir des gens devoir assumer la responsabilité de ce qui s'est passé.

Des discussions difficiles nécessaires, selon un expert

L'éducation, la sensibilisation et d'autres campagnes de prévention seront toutes essentielles pour résoudre les problèmes auxquels est confronté le hockey, juge Eric MacIntosh, professeur de gestion du sport à l'Université d'Ottawa.

Comme Mme Metulynsky, M. MacIntosh estime que les changements doivent commencer au niveau local.

Cela permet de faire passer ces messages importants dès le plus jeune âge et je pense que cela fait une grande différence. Nous ne pouvons pas ignorer ça , indique-t-il.

« [Il doit y avoir] ces discussions difficiles. Le changement ne peut pas se produire sans elles. » — Une citation de Eric MacIntosh , professeur de gestion du sport à l'Université d'Ottawa

Malgré les problèmes, M. Johnson croit toujours que les enfants peuvent tirer beaucoup de bien du hockey.

Les enfants de notre communauté bénéficient en termes de développement social et physique des programmes que nous offrons , explique M. Johnson. C'est ce qui nous fait continuer en tant que bénévoles.