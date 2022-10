L’agrandissement du Centre Mariners doit stimuler la région de Yarmouth

La mairesse de Yarmouth, Pam Mood, est convaincue que l'agrandissement du Centre Mariners encouragera la mise en forme des résidents du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse en plus de procurer des avantages économiques.

Le gouvernement provincial va fournir les derniers 4 millions $ des 30 millions $ nécessaires pour l'agrandissement du centre.

Le gouvernement fédéral a déjà promis 15,9 millions $ au projet puis les municipalités d'Argyle et de Yarmouth et la ville de Yarmouth vont donner ensemble 10 millions $.

Il s'agit de la qualité de vie ici, la santé, la forme physique, les rassemblements de la communauté, ce qui est extrêmement important pour la qualité de vie , dit Pam Mood.

Si nous voulons attirer des gens dans notre région, nous devons disposer des commodités, et c'est certainement le premier de la liste pour bien des gens.

La mairesse de la ville de Yarmouth, Pam Mood, affirme que l'agrandissement du centre apportera de réels avantages à la région. Photo : Radio-Canada / Paul Poirier

Le besoin d'agrandir les installations pour le conditionnement physique et les loisirs est devenu plus urgent depuis que le YMCA de Yarmouth, à court d'argent, a été contraint de fermer en 2020.

La ville a acheté le bâtiment du YMCA et a repris ses opérations en attendant que les améliorations au Centre Mariners soient terminées.

Des retombées économiques potentielles importantes

La mairesse croit que l’agrandissement va aussi permettra d’attirer plus de gens et que ça aura des avantages significatifs pour les secteurs de l'hôtellerie et de la vente au détail.

C'est aussi ce que croit le député provincial d'Argyle, Colton LeBlanc.

Des carrefours comme ceux-ci jouent un rôle vital pour bâtir des communautés plus fortes et plus saines , dit-il.

Nicole Albright, présidente du comité directeur de l'expansion, dit que le projet est guidé par ce que les résidents de la région leur ont dit dans les sondages.

Le Centre Mariners de Yarmouth comprend deux patinoires. Photo : Facebook/Yarmouth Mariners Centre

Elle ajoute que les travaux vont pouvoir commencer bientôt même si le financement vient à peine d’être finalisé.

Certaines personnes ont peut-être pensé que nous étions fous parce que nous dépensions de l'argent auprès de consultants , dit-elle.

Mais nous voulions être prêts si nous obtenions le financement, et nous le somme.

Elle indique que les travaux de l’expansion une fois entamés vont prendre entre trois et cinq ans pour se terminer.

L'empreinte du centre actuel sur la promenade Jody Shelley sera agrandie. Une zone aquatique, une piste de marche à deux voies et un centre de conditionnement physique seront ajoutés.

La prochaine étape sera une demande de propositions pour la conception du centre.