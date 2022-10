L’artiste Daniel Dutil est décédé

L'artiste Daniel Dutil, à l’origine de nombreuses œuvres d’art public dans la région et ailleurs au Québec, est décédé vendredi à sa résidence de Chicoutimi. Il était âgé de 71 ans.

Originaire de la région des Laurentides, Daniel Dutil a choisi de s’établir au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour y faire carrière comme enseignant en arts au Cégep de Chicoutimi et à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

Sculpteur et photographe de renom, il a créé sa première oeuvre d'art public extérieure en 1987 à Alma, une sculpture qui s'intitule Déclinaison temporelle. Il a aussi signé Le vent tourne sous le regard de Julien, une œuvre magistrale faite d'aluminium qui trône au centre du carrefour giratoire situé en face de l’église Sainte-Thérèse d’Arvida. Daniel Dutil a d’ailleurs habité à Arvida pendant de nombreuses années.

Cette oeuvre d'art public de Daniel Dutil située au rond-point Sainte-Thérèse a été conçue l'année de la naissance de son petit-fils Julien. Photo : Radio-Canada

Il laisse dans le deuil son épouse en secondes noces, Diane Laurier, et ses quatre filles : Najwa, Melanie, Larissa et Sarah Jane, de même que de nombreux proches et amis.

Daniel était un homme au cœur d’or, passionné et inspirant. Nous garderons de lui un souvenir ineffaçable ancré dans son amour de la voile, de la beauté de la nature ainsi que du reflet de la lumière. Il est maintenant parti cueillir le vent , peut-on lire dans son avis de décès.

Ses funérailles auront lieu le 1er novembre à 11 h à l'église Sainte-Thérèse.