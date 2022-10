Cette charte avait été rédigée au printemps de la même année, par les représentants de 51 pays réunis pendant deux mois à San Francisco, juste après la fin de la guerre en Europe, alors que les combats n’étaient pas encore terminés en Asie.

Le machin de De Gaulle

Soixante-dix-sept ans plus tard, alors que le monde regarde inquiet la guerre Ukraine-Russie et se demande si Vladimir Poutine fera usage de la bombe atomique, l’éternelle question revient nous hanter : mais à quoi sert ce machin nommé ONU ?

L’expression dédaigneuse utilisée par le président français Charles de Gaulle en 1960 ne renvoyait pas, à l’époque, à l’impuissance qui est aujourd’hui le reproche principal adressé à l’organisation. Devant les horreurs actuelles en Ukraine, ou encore celles récentes en Syrie et au Yémen en particulier, l’ ONU a effectivement été incapable de mettre fin aux violences.

De Gaulle en avait plutôt contre le bras long et les ingérences de l’organisation et de son secrétaire général de l’époque, le Suédois Dag Hammarskjöld, dans les processus de décolonisation en Afrique. De Gaulle considérait le retrait français d’Algérie, qu’il négocia et mena à bien, comme une affaire franco-algérienne entre deux États, et non comme une cible d’action multilatérale , selon le jargon que l’ ONU utilisait et utilise toujours.

Il soutenait que l’ ONU reposait sur le pilier de la souveraineté des États, et non sur un pouvoir supranational qui viendrait prendre les décisions à la place des pays et leur imposer ces décisions.

Entre ingérence et impuissance

Ces reproches d’ingérence sont à l’opposé de ceux visant l’impuissance et l’inutilité des Nations unies, qu’on entend beaucoup plus aujourd’hui.

Dans la Charte des Nations unies, la plupart des organes centraux ont pour vocation de consulter , de coordonner et d’émettre des avis plutôt que d’ imposer . C’est le cas de l’Assemblée générale, ou encore du Secrétariat général et du Conseil économique et social.

Même la Cour internationale de justice – à ne pas confondre avec la Cour pénale internationale, qui poursuit et condamne des individus – émet des avis dans les litiges entre États, qui sont des médiations plus que des condamnations .

Le Conseil de sécurité fait toutefois exception. Il peut, du moins théoriquement – et on l’a déjà vu, en pratique, le faire souvent depuis 1945 – imposer une solution à un État récalcitrant, fonder en droit le recours à la force armée, comme par exemple lorsque l’Irak, en 1990, avait envahi le Koweït et qu’une coalition internationale s’était formée avec la sanction de l’ ONU pour l’en déloger (ce sera très différent en 2003 avec l’invasion américano-britannique du même pays, justifiée par la fable des armes de destruction massives de Saddam Hussein, et menée au mépris de l’ ONU ).

Certains succès malgré tout

De nombreuses missions de maintien de la paix, avec les fameux Casques bleus , se sont déployées au fil des décennies, sur tous les continents. On peut en dresser un bilan mitigé, avec sa part d’échecs et de scandales (ex-Yougoslavie, Haïti, République démocratique du Congo, etc.), mais également quelques réussites (même ambiguës comme au Cambodge, en Sierra Leone, au Timor accompagné dans son indépendance en 1999, etc.). Ce n’est donc pas un échec sur toute la ligne.

Une autre manière de juger l’ ONU dans son ensemble et de façon équilibrée, c’est d’évaluer séparément ses agences spécialisées.

Elles sont une vingtaine, dont le Haut-Commissariat aux réfugiés, la FAO , l’ UNESCO , l’ UNICEF , le Fonds monétaire international, l’Organisation mondiale de la santé, le Fonds monétaire international, les Conférences sur le climat, etc.

Encore là, les bilans peuvent être très contrastés. Certains aiment vitupérer de façon rituelle l’affreux FMI , ou au contraire saluer l’ UNESCO qui préserve des éléments du patrimoine culturel mondial. On peut légitimement se scandaliser de la présence (et de l’influence) au Conseil des droits de l’homme de pays comme l’Arabie saoudite et Cuba.

On pourra toujours aussi – autre reproche fréquent – se lamenter de la distance entre les paroles et les actes . Mais chose certaine, le bilan n’est pas univoque.

Ukraine : l’ONU fait de la figuration

Pour autant, par rapport à la mission fondamentale de ses institutions centrales face à l’une des questions existentielles de l’humanité, celle de la guerre et de la paix, ça va plutôt mal et le cynisme des commentateurs est malheureusement justifié.

Dans la guerre en Ukraine, l’ ONU fait de la figuration, est reléguée à l’arrière-boutique et n’est pas audible (ou si peu). Ce conflit a été déclenché par un État central dans le système onusien : la Russie, pays nucléaire qui a hérité du siège au Conseil de sécurité de la défunte URSS .

Ce fait a mis une fois de plus en évidence, et accentué de façon plus révoltante que jamais, le caractère désuet et non représentatif du Conseil de sécurité, avec ses cinq membres dotés d’un droit de veto hérité de leur statut de 1945. Ce veto rend ipso facto impossible toute décision ou toute résolution concernant ce conflit, dans l’unique instance onusienne dotée d’un pouvoir théorique d’action et d’intervention. Ici, on peut certainement parler d’impuissance.

Les réussites périphériques de nombreuses agences de l’ ONU , l’importance de ce qu’elles font et de ce qu’elles disent dans leurs domaines respectifs, ne peuvent faire oublier que la maison-mère est mal en point, et que sur la question centrale, le bât blesse… et saigne terriblement.

La visite à Kiev du secrétaire général Antonio Guterres, en avril, fut une humiliation, alors que Vladimir Poutine décidait de la faire coïncider avec un pilonnage de la capitale ukrainienne.

Mention honorable à l’Assemblée générale

Pour autant, on peut accorder une mention honorable à l’Assemblée générale de l’ ONU , qui même réduite à de simples déclarations, a permis par trois fois de mesurer l’isolement de la Russie face à l’opinion mondiale et face à la communauté des 193 États indépendants.

La dernière fois, le 12 octobre, pas moins de 143 pays ont dénoncé les actions de la Russie, cinq les ont défendues et 35 se sont abstenus. Un sondage grandeur nature qui n’est pas sans utilité pour mesurer l’évolution des rapports de force.

On pourrait continuer d’énumérer les problèmes de l’ ONU en 2022, comme la mainmise croissante d’un grand État – la Chine – sur certaines agences onusiennes et l’achat , par Pékin, en échange de ses investissements, de fidélités diplomatiques au moment de certains votes.