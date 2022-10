Le Canada ne fera pas pression sur le Royaume-Uni à propos de la frontière irlandaise

La semaine dernière, le Sinn Féin avait demandé à Ottawa d'arrêter les négociations pour un accord commercial post-Brexit. Le parti politique irlandais avait soutenu que Londres sapait l'accord qui avait apaisé les tensions entre les catholiques et les protestants.

M. Goodale a cependant déclaré que le gouvernement fédéral n'avait aucune intention de suspendre les négociations avec les Britanniques.

« Nous pensons qu'il est plus utile et plus pratique d'offrir de l'aide pour trouver une solution, plutôt que d'user d'une menace voilée. »