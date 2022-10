Ensaf Haidar, la sherbrookoise d'adoption et épouse du prisonnier politique saoudien, Raif Badawi, était de passage à l'émission Tout le monde en parle, dimanche, pour annoncer la sortie du documentaire En attendant Raif. Dès le 4 novembre, il sera possible de voir le film en salle, notamment à la Maison du Cinéma, à Sherbrooke.

Au cours des huit dernières années, les deux réalisateurs, Luc Côté et Patricio Henríquez, ont suivi Ensaf Haidar, dans son combat pour faire libérer son mari, condamné par la monarchie saoudienne à 10 ans d'emprisonnement et mille coups de fouet , pour avoir publié des opinions politiques et religieuses sur son blogue.

En attendant Raif présente le parcours inspirant d'Ensaf Haidar, autant sur le plan politique que sur le plan personnel. Dès le début de l'entrevue, cette dernière déclare, souriante, il nous regarde, en Arabie saoudite! Allô Raif !

Depuis le 11 mars dernier, Raif Badawi a été libéré de prison, mais le nom du documentaire, En attendant Raif, reste d'actualité, puisqu'il ne peut quitter l'Arabie saoudite pour les dix prochaines années.

Il est sorti de la petite prison, mais il est encore dans la grande prison , déclare-t-elle. Malgré tout, Ensaf Haidar garde espoir de retrouver son mari, tout comme c'est le cas pour ces trois enfants, qui ont tous grandi à Sherbrooke.

D'ailleurs, à la question de l'animateur, Guy A. Lepage, Pourquoi Sherbrooke? , la réponse d'Ensaf Haidar est simple. Ce n'est pas moi qui a choisi, mais c'est mon cadeau, Sherbrooke. Ils m'ont adopté très rapidement.