Venir à bout de la dépendance : d’anciens toxicomanes témoignent

Léo était l’un d’eux et il n’était pas peu fier. Les huit mois qu’il a passés au centre de Saint-Malachie, dans Bellechasse, ont changé sa vie. À force de travail et d’acharnement, il s’est détourné de ses démons pour retrouver le chemin de la lumière.

J'ai acquis une connaissance de moi-même et une paix d'esprit. Avant, j'étais convaincu que j'étais dédié à la folie, que mon problème c'était moi et que ça allait toujours aller mal , confie-t-il.

Les effets dévastateurs de la pandémie

Enrico aussi a retrouvé le sourire et la joie de vivre. Ça va mieux dans ma relation, ça va mieux avec ma famille, j'ai recommencé à avoir des contacts avec mon fils, et je suis retourné à l'école. Financièrement, ça va pas mal mieux , reconnaît-il.

Cette année et pour la première fois en présentiel depuis 2019, 183 finissants ont reçu un diplôme, symbole de leurs efforts et de leur victoire sur leur accoutumance.

L'organisme Portage met à la disposition de la population différents services autant destinés aux adultes qu'aux adolescents. Photo : Radio-Canada

Mais ces histoires de réussite ne font pas oublier aux membres de Portage la réalité à laquelle ils sont confrontés. La pandémie a eu des effets dévastateurs chez certains.

On voit de plus en plus de gens à Portage avec des problèmes d'anxiété et de dépression. On voit vraiment une plus grande détresse chez les jeunes, observe Michael Sénécal, intervenant à Saint-Malachie.

Portage gère quatre centres de réadaptation au Québec. Ses programmes sont accessibles gratuitement.

D'après les informations de Flavie Sauvageau