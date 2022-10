Marc Bureau élu conseiller dans Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond, à Gatineau

M. Bureau comblera le siège laissé vacant par Louise Boudrias, qui a succombé à un cancer, en août dernier.

Marc Bureau l’a emporté avec une confortable avance, récoltant plus de 60 % des votes, selon les résultats préliminaires partagés par la Ville de Gatineau.

Anne-Marie Roy, qui se présentait sous la bannière d’Action Gatineau est arrivée au second rang avec un peu plus de 20 % des voix.

« Je me sens très bien­. Les citoyens ont vu que l’expérience pouvait être un avantage. J’ai 67 ans et 14 ans de vie municipale, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas innover et que je n’ai pas de nouvelles idées », a-t-il déclaré en entrevue à Radio-Canada, quelques instants après la fin du dépouillement des votes.

M. Bureau dit vouloir très rapidement rencontrer les fonctionnaires municipaux pour discuter des enjeux prioritaires du district, comme la vitesse dans les rues, le déneigement et l’état des routes, a-t-il dit.

Marc Bureau veut rapidement rencontrer les fonctionnaires municipaux de la Ville de Gatineau pour discuter de ses priorités. Photo : Gracieuseté : équipe de Marc Bureau.

Mais il souhaite amener une vision plus large au conseil.

Il y a l’environnement. On sent qu’il y a une urgence et c’est un dossier que je veux mettre de l’avant, avec mon expérience , a-t-il dit.

Marc Bureau est conscient qu’il aura aussi un rôle à jouer dans le projet du futur hôpital en Outaouais et il dit se sentir d’attaque.

« Beaucoup d'expropriations sont dans mon quartier. Je me sens très à l’aise de travailler avec les commerçants [et les principaux acteurs] pour faire en sorte qu’il y ait le moins d’expropriation possible et pour faire en sorte de garder ces gens à Gatineau », a-t-il déclaré.

Il y a beaucoup à faire , a-t-il ajouté, en parlant des infrastructures nécessaires à l'arrivée du futur hôpital et des transports en commun, notamment.

Sur son compte Twitter, la mairesse de Gatineau, France Bélisle, a félicité M. Bureau pour sa victoire, dimanche soir. « Je me réjouis à l’avance de siéger avec lui au Conseil. La population gatinoise est chanceuse de pouvoir à nouveau compter sur son engagement », a-t-elle écrit.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

En terrain connu

Marc Bureau arrive en terrain connu. Il a été maire de la Ville de Gatineau de 2005 à 2013, avant d'être défait par Maxime Pedneaud-Jobin. Par ailleurs, il a déjà siégé à titre de conseiller municipal à Gatineau, entre 1999 et 2005. Le district du Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond est d’ailleurs le premier quartier dans lequel il a été élu.

Après sa défaite de 2013, M. Bureau est resté impliqué, notamment au sein de la Commission de l’environnement de la Ville de Gatineau.

Marc Bureau s’est également engagé comme membre de la Coalition pour un centre hospitalier accessible et durable de l’Outaouais (CCHADO), pour laquelle il a fait plusieurs sorties publiques.

Mathieu Paquette, Rémi Bergeron, Jérémie Carrier et Jacques G. Lavoie étaient également dans la course comme indépendants.

Le taux de participation pour cette élection partielle à Gatineau est estimé à plus de 27 %.

Le recensement officiel des votes sera effectué lundi.