Des citoyens de Bromont demandent de l’aide pour acheter le mont Gale

À Bromont, un groupe de citoyens s'est donné la mission de protéger le mont Gale en y empêchant la construction résidentielle. Pour ce faire, ils ont lancé une campagne de sociofinancement dans le but d'acheter 32 acres de forêt.

La porte-parole du groupe Protection mont Gale, Stéphanie Latour, explique qu'il s'agit de la dernière chance de sauver cette forêt puisque le propriétaire du terrain leur laisse jusqu'au 7 décembre pour déposer une offre d'achat.

32 acres à vendre

Le mont Gale a une superficie totale de 40 acres. Ce territoire est la propriété du promoteur Denis Laframboise. En 2018, la Ville de Bromont lui a donné l'autorisation d'y construire 12 maisons et d'y développer une rue.

Mais, en 2021, avant le début des travaux, Denis Laframboise a accepté de revoir son projet à la baisse, à la demande de plusieurs citoyens amoureux de la nature. Le promoteur vise maintenant la construction de quatre maisons sur huit acres et il accepte de vendre les 32 acres restants pour la somme de 2,5 millions de dollars.

Trouver 370 000 $

Devant ce défi de taille, le regroupement de citoyens a demandé l'appui de Corridor appalachien, un organisme de conservation à but non lucratif qui protège les milieux naturels et la biodiversité des Cantons-de-l'Est.

Le directeur de la conservation de Corridor appalachien, Clément Robidoux, est heureux d'avoir obtenu l'aide des gouvernements et du promoteur. Le programme provincial a confirmé un 570 000 $, la municipalité de Bromont 550 000 $, Monsieur Laframboise, lui, va faire une contribution de l'ordre de 670 000 $ via un don , détaille-t-il.

Pour trouver le manque à gagner, le regroupement citoyen doit amasser 370 000 $. En ce moment nous avons près de 50 % de ce montant-là. Il nous reste encore un bon 180 000 $ à aller chercher, peut-être un petit peu plus , précise Stéphanie Latour.

Le groupe de citoyens a consacré plus de 1500 heures bénévoles dans le projet de conservation. On a énormément d'équipes sur le terrain, ajoute la porte-parole. Aussi des gens qui font du porte-à-porte. Des gens dans les sentiers pour sensibiliser les gens et donner.

La porte-parole de Protection mont Gale est confiante qu'ils pourront amasser les fonds d'ici le 7 décembre. Mardi, une rencontre est prévue pour mobiliser la communauté bromontoise.