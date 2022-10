Des chevaux pour aider des enfants à besoins particuliers

Depuis 45 ans, l'Association Lethbridge Therapeutic Riding de Lethbridge utilise l'équitation pour aider les enfants et les jeunes adultes à besoins particuliers.

Emma Hendry Roues a un cheval, Joe, sur lequel elle monte depuis deux ans. Elle a une grande connexion avec lui et lorsqu'elle le chevauche, tout lui semble possible.

D'après son père, chaque fois que sa fille ne se sent pas bien, ils vont voir Joe.

Le directeur de l'association, Jason Shriner, souligne que le lien entre les animaux et les humains existe depuis des millénaires. Il aide les gens à retrouver leur moi intérieur et à se sentir plus aimés.

Son organisme offre des programmes d’équitation adaptative pour les personnes ayant des déficiences physiques et mentales, comme celles qui ont une force du centre abdominal réduite, les empêchant de marcher normalement.

Le bassin d’un cheval bouge quasiment de la même manière que le bassin d’un humain , décrit-il.

Dans les deux dernières années, l’organisme a lancé des programmes pour personnes âgées dans les établissements de soins de longue durée qui ont été isolés durant la pandémie.

Lorsque les mesures sanitaires ont été levées, le programme s’est adapté pour que les aînés puissent caresser les chevaux et avoir une expérience thérapeutique plus tactile.

L’organisme a également collaboré avec Services de santé Alberta (AHS) pour fournir des thérapies et d’autres services médicaux aux sans-abri dans des sites de campement du centre-ville de Lethbridge.

Jason Shriner trouve très cool le fait que ces thérapies font reconnaître, dans certains cas, à une personne qu'elle a besoin d’aller chercher de l’aide pour se sortir de ses difficultés personnelles.

Avec les informations de Saloni Bhugra