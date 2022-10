Après son congrès, le NPD se tourne vers les élections de 2023

Sur les 76 résolutions proposées, plus d’une dizaine ont été approuvées, dont celle d’abaisser à 16 ans l’âge légal du droit de vote.

Ils ont voté en faveur d'une motion pour demander au gouvernement conservateur uni de créer un comité multipartite pour résoudre l’insécurité alimentaire causée par la hausse des prix.

Les néo-démocrates ont aussi donné leur accord pour améliorer les droits des travailleurs et assurer le droit à la syndicalisation. Ils espèrent ainsi inverser les politiques qu'ils estiment néfastes du Parti conservateur uni (PCU).

Ils veulent également s’attaquer aux problèmes que rencontre le système de santé, notamment en améliorant la rétention des travailleurs dans le domaine.

Les différentes résolutions adoptées vont aider le NPD à élaborer sa plateforme en vue des élections de 2023.

Une atmosphère phénoménale

Pour Liz Dolcemore, l’une des membres néo-démocrates présentes au congrès, le rassemblement a été un succès : L'énergie est phénoménale, les gens sont inspirés, ils sont pleins d'espoir, ils regardent vers l'avenir, ce qui est formidable .

« Nous sommes tous prêts à aller de l'avant dans les six prochains mois pour que Rachel Notley devienne notre nouvelle première ministre. » — Une citation de Liz Dolcemore, membre du Nouveau Parti démocratique

Rachel Notley, cheffe du Nouveau Parti démocratique. Photo : NPD

Même son de cloche du côté de Vladimir Pasek, président de l’Association du Nouveau Parti démocratique pour Morinville-St-Albert. Il estime que le congrès a permis aux membres de préparer la table des prochaines élections.

Quand Rachel nous a parlé... on commençait même à pleurer, on était tellement emballé. [...] L'ambiance était tellement bonne qu'on est prêt. On était comme des soldats qui vont en guerre : nous sommes prêts!

Quant à Gregory Cruyckshank, qui prenait part à un congrès néo-démocrate pour la première fois, il a apprécié les discussions constructives de l’assemblée générale.

C’était bien, j’ai rencontré beaucoup de gens, dit-il. J’ai pu voir l’engagement politique, l’activité politique, les résolutions et les changements que le parti met de l’avant en vue des prochaines élections .

Maintenant place aux élections

La députée du NPD pour la circonscription d’Edmonton-Whitemud, Rakhi Pancholi, explique que le parti veut maintenant faire quitter les conservateurs unis du pouvoir.

Elle affirme que plusieurs citoyens qui se considèrent comme conservateurs lui ont dit que le PCU ne s'alignait plus avec leurs préoccupations : Je leur dis, ce n’est pas vous qui avez délaissé le PCU , c’est le PCU qui vous a délaissé .

La néo-démocrate ajoute que le congrès permet de canaliser l’énergie des membres et leur démontrer que leur travail est important : C'est précieux et c'est ce qui va nous permettre de gagner la prochaine élection en 2023 .

La députée néo-démocrate pour la circonscription de Saint-Albert, Marie Renaud, indique que le parti est prêt à s’attaquer aux priorités des Albertains, et de réparer les dommages causés par le gouvernement en place.

Les Albertains sont fâchés , pense-t-elle.

Les élections se tiendront le 29 mai 2023.