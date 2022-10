Des victimes présumées de l’ex-sénateur Don Meredith frustrées par l’attitude du Sénat

Les actions présumées de l’ex-sénateur contre elles, en plus de la récente décision de la police d’Ottawa de porter des accusations criminelles contre lui, démontrent qu’il n’est pas un homme honorable , soutiennent-elles.

Elles trouvent inadmissible que certains membres du Sénat semblent peu disposés à retirer le titre d'honorable à l'ancien sénateur, malgré cette affaire qui dure depuis neuf ans. Le Sénat, ajoutent-elles, devrait prendre des mesures pour fermer le chapitre de ce livre, une fois pour toutes.

Radio-Canada a accepté de ne pas dévoiler l’identité des deux personnes parce qu’elles travaillent toujours sur la colline du Parlement. Elles ont également signé des accords de non-divulgation, en échange d’une indemnisation financière versée par le Sénat pour les abus présumés de M. Meredith. Ce qui, par conséquent, limite ce qu’elles peuvent dire publiquement.

Au total, ce sont huit anciens membres du personnel du Sénat et une autre personne qui accusent Don Meredith d’avoir agi de manière inappropriée à leur égard, alors qu’il était sénateur.

Dans la liste des accusations se trouvent des baisers et des attouchements non désirés, en plus d’avoir volontairement montré son pénis, ainsi que des cris et un comportement agressif.

L’ancien sénateur aurait également eu une relation sexuelle avec une adolescente.

Le conseiller sénatorial en éthique a enquêté sur ces allégations dans le cadre d’une enquête qui a pris plusieurs années. En fin de compte, ces allégations ont été jugées crédibles par le conseiller.

L’avocat de M. Meredith a refusé de commenter l’affaire auprès de CBC .

De son côté, l’une des victimes présumées qui a été interrogée affirme que l’obstination du Sénat à ne pas prendre une décision quant au retrait du titre d’honorable de M. Meredith, c’est un peu comme revivre un cauchemar .

« Je ne comprends tout simplement pas pourquoi cela se produit et c'est plus que frustrant. Les sénateurs n'arrêtent pas de dire qu'ils sont la voix des plus vulnérables, mais ils m'ont encore une fois prouvé le contraire. C'est juste un boys club. » — Une citation de Une des victimes présumées de Don Meredith

Je dois dire que je ne suis pas du tout surprise. Je m'y attendais. [...] Si cette motion avait été adoptée à la chambre avec facilité, j'aurais acheté un billet 6/49 et j’aurais gagné. C’est dire à quel point c'était improbable , a-t-elle ajouté pendant l’entrevue.

Plus de temps

La sénatrice du Groupe des sénateurs canadiens, Josée Verner, a présenté, mardi dernier, une motion appelant à ce que l'ex-sénateur soit dépossédé de son titre d'honorable et des autres privilèges dont il continue de bénéficier, comme le droit d'assister aux fonctions officielles.

C'est un combat que Mme Verner poursuit, par intermittence, depuis plus de deux ans.

Voulons-nous vraiment le rencontrer lors de réceptions officielles ou le voir encore utiliser son titre en public? a lancé Mme Verner, dans un discours face à ses collègues.

Je demande votre soutien pour parler d'une seule voix dans cette enceinte, afin d'envoyer immédiatement un message clair. Cette décision montrera notre détermination à franchir la dernière étape dans cette malheureuse affaire qui a terni toutes nos réputations , a-t-elle dit.

Mais au moins un sénateur a déclaré qu'il fallait plus de temps pour décider si M. Meredith devait perdre le titre qu'il est autorisé à utiliser à vie.

La cheffe du Groupe des sénateurs indépendants ( GSI ), la sénatrice québécoise Raymonde Saint-Germain, a clos le débat, mardi, en présentant une motion d'ajournement.

Elle a été appuyée par la majorité des membres du Sénat présents, dont certains sénateurs du caucus conservateur, le groupe progressiste du Sénat (GPS) et le GSI , qui est en grande partie composé de personnes nommées par le premier ministre, Justin Trudeau.

Pour moi, il ne fait aucun doute que l'ancien sénateur Meredith ne mérite pas le titre d'honorable , a toutefois déclaré Mme Saint-Germain dans un communiqué.

« Cependant, maintenant que des accusations criminelles sont portées contre lui, toute mesure prise par le Sénat doit être réfléchie afin de ne pas interférer avec le processus judiciaire en cours. Nous pensons que c'est la meilleure façon de préserver l'intérêt des victimes. » — Une citation de Raymonde Saint-Germain, sénatrice indépendante

Mme Saint-Germain poursuit en soulignant que sa motion était également soutenue par le sénateur Marc Gold, l'homme de confiance de Justin Trudeau au Sénat, ainsi que par le chef du Parti conservateur du Canada au Sénat, Donald Plett et la cheffe du GPS , Jane Cordy.

Mme Saint-Germain explique avoir repoussé la motion de Mme Verner, car d'autres sénateurs pourraient vouloir parler de la question à la Chambre.

D’après elle, la motion pourrait également être inconstitutionnelle, car aucun sénateur n'a déjà été dépossédé de son titre d’ honorable .

L’octroi d’un tel titre est une prérogative royale entre les mains du gouverneur général, qui agit généralement sur l’avis du premier ministre en poste.

Une des victimes présumées qui a parlé à CBC note toutefois que les efforts pour récupérer les privilèges restants de M. Meredith n'ont rien de nouveau. Les sénateurs ont déjà, par le passé, eu l’occasion d’en parler.

L'ancien sénateur Serge Joyal, un expert constitutionnel respecté, a mené une tentative de dépossession du titre d’honorable à M. Meredith en 2020. Mais tout s’est arrêté lorsque M. Joyal a pris sa retraite.

L'ancien sénateur Serge Joyal a mené une tentative de dépossession du titre d'honorable à Don Meredith (archives). Photo : Radio-Canada

La deuxième victime présumée qui a parlé à CBC a déclaré que certains des sénateurs qui ont reporté une décision sur le titre et les privilèges de l'ex-sénateur ne connaissaient même pas l'ancien sénateur. Et ils n’ont jamais travaillé avec lui.

Un de ses privilèges déjà retiré

L’ancien sénateur Don Meredith a été nommé en 2010, lorsque Stephen Harper était premier ministre. Il a démissionné en 2017, alors qu'il était sur le point d'être expulsé par ses collègues.

Il y a cette nouvelle génération de sénateurs qui entre dans une saga de neuf ans, et ils ne savent tout simplement pas de quoi ils parlent , a commenté la deuxième victime présumée. Ils n'ont pas tous les faits , ajoute-t-elle.

Pourquoi le Sénat ne peut-il pas simplement tourner la page à ce sujet? Passons à autre chose. Chaque fois que son nom est évoqué, cela ramène un flot de sentiments et d'émotions que nous voulons simplement enterrer. Mais nous ne pouvons pas.

L'un des privilèges parlementaires de M. Meredith a déjà été annulé.

Les anciens sénateurs bénéficient généralement d'un accès sans obstacle à la colline du Parlement.

Mais un porte-parole du comité permanent de la Régie interne, des budgets et de l'administration a confirmé que le Sénat avait révoqué l'accès de M. Meredith en février 2018 et l'avait prévenu en conséquence .

Si M. Meredith se présentait à l'enceinte parlementaire, il ne serait pas autorisé à y accéder , a déclaré le porte-parole.