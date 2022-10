Fermeture du parc de la Mauricie : des touristes forcés de rebrousser chemin

Depuis trois semaines, des centaines de touristes français et européens doivent rebrousser chemin à l’entrée du parc national de la Mauricie. Si une portion reste habituellement accessible au-delà de la fête de l’Action de grâce, elle est fermée cette année à l’instar du reste du site jusqu'au 15 décembre.

Steve Carpentier est propriétaire et gérant du bistrot 2800 situé juste à côté du parc national. Il dit voir entre 150 et 200 visiteurs se frapper à des portes closes chaque jour depuis quelques semaines.

Je vois des autobus de touristes qui arrivent de l'aéroport, qui viennent pour profiter des couleurs et lorsqu’ils voient que le parc est complètement fermé, ils s'arrêtent chez moi au 2800 et là ils veulent des réponses , raconte-t-il.

Du côté de Parcs Canada, on explique que la portion entre Saint-Jean-des-Piles et Rivière-à-la-Pêche qui est normalement ouverte à ce temps-ci de l’année a été fermée pour assurer la sécurité du public et des visiteurs dans le cadre de travaux d’Hydro-Québec .

De nombreux visiteurs ont été surpris dimanche matin. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Une information qui ne semble toutefois pas avoir été communiquée, alors que des visiteurs, majoritairement européens, ont réservé leur séjour aux dates habituelles sans le savoir, selon Steve Carpentier.

Nous avons su seulement lorsque nous sommes arrivés ici. Nous ne le savions pas avant , explique en Anglais un couple de touristes qui a fait le voyage du Danemark.

Le propriétaire du bistrot 2800 estime que les agences de voyages d’outre-mer vendent le parc national de la Mauricie comme un incontournable dans la région. C’est notre tour Eiffel à nous , lance Steve Carpentier qui reçoit même des messages d’agences de voyages en quête de réponses.

La fermeture est également une surprise pour des citoyens de la région. Depuis tantôt, on voit des gens qui rebroussent chemin sans cesse , commente l’un d'entre eux dimanche.

Je ne comprends pas la décision. Ils devraient être en mesure de justifier leur propre décision , ajoute-t-il. C’est dommageable pour les commerces en périphérie qui se sont greffés au parc avec les années.

Avec les informations d'Hélène Lequitte