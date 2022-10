Fin de la grève de quatre semaines à la garderie Les Tournesols

Les 20 membres du Syndicat des employés gouvernementaux et généraux du Manitoba (MGEU), section 441, retourneront au travail à la garderie Les Tournesols, lundi.

Les 150 enfants intégreront l’établissement situé dans le quartier Saint-Vital à Winnipeg le lendemain, peut-on lire dans un communiqué émis par le syndicat.

Personne ne voulait avoir recours à la grève, et nous sommes reconnaissants d’être arrivés à une entente , affirme le président du MGEU , Kyle Ross, par voie de communiqué.

Le syndicat affirme avoir pu tenir tête à des compromis considérables concernant les vacances et les congés maladie .

Dans une lettre envoyée aux parents en fin d’après-midi, le conseil d’administration confirme également que la garderie rouvrira ses portes le mardi 25 octobre selon l’horaire habituel .

Le président Brian Simister remercie les parents pour leur patience malgré les inconvénients causés par le conflit de travail.

Nous sommes reconnaissants de la confiance que vous faites à la garderie et nous espérons que cette nouvelle convention collective sera un premier pas vers un avenir plus stable et prospère pour toutes les parties impliquées chez Les Tournesols , peut-on lire.

Le 12 octobre, le représentant syndical de l’établissement, Marc Payette, affirmait que l’établissement Les Tournesols et le corps syndical se rapprochaient d’une entente concernant les salaires des employés.

Les éducateurs de la petite enfance recevront des augmentations salariales considérables, peut-on lire dans le communiqué émis dimanche.

« Je suis fier des membres qui se sont soutenus lors de ces moments difficiles. » — Une citation de Kyle Ross, président du MGEU

La nouvelle convention de cinq ans ratifiée dimanche entre en vigueur de manière rétroactive, soit du 1er avril 2021 jusqu’au 31 mars 2026.