Les funérailles d’Étienne Gaboury ont eu lieu dimanche à Winnipeg dans la sobriété

Plus d'une centaine de personnes se sont déplacées dimanche pour rendre un dernier hommage à l'architecte manitobain Étienne Gaboury, décédé il y a environ une semaine.

Dans une ambiance sobre, les funérailles de M. Gaboury ont eu lieu au salon funéraire Desjardins, dans le quartier de Saint-Boniface. Selon plusieurs personnes présentes, le défunt était un homme humble et proche de sa communauté.

C'est un homme qui était plutôt introverti malgré sa notoriété , a dit en souriant Julie Turenne-Maynard, une amie et ancienne collègue qui l'a côtoyé pendant 15 ans.

« J'ai appris tellement de choses de lui, en commençant avec l'humilité. » — Une citation de Julie Turenne-Maynard, amie d'Étienne Gaboury

Je suis contente de voir qu'il y a beaucoup de gens [...] qui veulent célébrer sa vie non seulement en tant qu'artiste mais aussi en tant que personne extraordinaire , a-t-elle souligné.

David Dandeneau, ami de longue date de M. Gaboury et maître de cérémonie pour la cérémonie, a abondé dans ce sens.

On veut célébrer d'abord l'œuvre de l'architecte mais aussi la compassion qu'il avait [...] pour ses concitoyens et pour la francophonie, l'engagement et l'ouverture surtout , a-t-il dit.

Tous deux ont souligné la marque qu'a laissée Étienne Gaboury dans sa communauté, notamment lors de son mandat de président de la Société de la francophonie manitobaine en 1969-1970, alors que l'organisation n'en était qu'à ses débuts.

Il était toujours impliqué dans un projet ou l'autre, parfois comme architecte ou tout simplement comme citoyen , se souvient M. Dandeneau.

Faisant référence à ses nombreux projets, par exemple l'esplanade Riel, à Winnipeg, et l'ambassade du Canada à Mexico, Julie Turenne-Maynard a quant à elle parlé d'un architecte-artiste qui a eu un impact incroyable au Manitoba, au Canada et à l'international .

Étienne Gaboury est décédé le 14 octobre 2022 à l'âge de 92 ans.

Parmi ses réalisations en tant qu'architecte, on compte l'édifice de la Monnaie royale canadienne, l’esplanade Riel et la cathédrale de Saint-Boniface.

Décoré de l’Ordre du Canada en 2010 et de l’Ordre du Manitoba en 2012, M. Gaboury est à l'origine de plus de 300 bâtiments, surtout situés dans les Prairies mais qui se trouvent aussi au Mexique.

Benjamin d’une famille de 11 enfants, Étienne Gaboury a grandi à Bruxelles, un village situé au sud-ouest de la capitale manitobaine.