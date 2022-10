Des agriculteurs de l’Estrie s’unissent pour produire davantage

Une douzaine d'agriculteurs de l'Estrie collaborent à un projet de construction d'une chambre froide collective, dans le but d'entreposer leurs récoltes et, ainsi, d'augmenter leur production.

À Lingwick, la chambre froide de la ferme maraîchère Croque-Saisons est pleine à craquer. C'est la raison pour laquelle la copropriétaire de l'entreprise, Caroline Poirier, s'est jointe à d'autres fermiers de la région dans un projet d'entreposage collectif.

Cette initiative vise à offrir des produits frais toute l'année, soit en vendant des paniers de légumes l'hiver. Très peu de fermes maraîchères sont capables d'offrir ce service, notamment parce qu'elles n'ont pas les infrastructures pour entreposer des légumes sur le long terme , explique Caroline Poirier.

Les systèmes de réfrigération nécessaire pour conserver la qualité des aliments sont très coûteux, sans parler du bâtiment à construire, rappelle-t-elle.

La ferme Les Hôtes Épinettes, située à Cookshire-Eaton, fait aussi partie du projet. On n'a pas l'espace pour entreposer à long terme des légumes. Comme des légumes qu'on produit en fin de saison, des légumes de conservation qu'on pourrait garder durant l'hiver pour faire une offre graduelle , déplore la copropriétaire de l'endroit, Dominique Guay.

Partage des coûts et financement

Pour que le projet arrive à terme, le principal défi est de trouver le financement nécessaire. Les marges en agriculture sont tellement faibles que chaque entreprise n'a pas nécessairement les reins assez solides pour prendre cette part de risque là, ajoute Caroline Poirier. Donc, on a besoin du soutien de l'État pour arriver à mettre en œuvre ces projets-là.

Un avis partagé par la maraîchère de Cookshire-Eaton Dominique Guay, qui rappelle que le partage des coûts est la seule option réaliste. Si chaque producteur devait s'équiper d'un entrepôt, ce n'est juste pas viable , ajoute-t-elle.

Produire plus, gaspiller moins

La demande de paniers de légumes d'hiver est de plus en plus importante, selon les maraîchers rencontrés. On veut d'abord arriver à répondre à la demande de ces gens-là, qui trouvent ça difficile de retourner à l'épicerie l'hiver, parce qu'on n'a pas le même choix, le même goût, la même qualité , explique Caroline Poirier.

À terme, cette chambre froide collective pourrait aussi permettre aux agriculteurs d'augmenter suffisamment leur production pour fournir le marché institutionnel, c'est-à-dire les établissements publics comme les hôpitaux et les centres de la petite enfance.

Pour l'instant, le projet se concentre toutefois sur d'autres objectifs, comme la lutte contre le gaspillage alimentaire. Un défi lorsque les récoltes sont plus volumineuses que prévu et que l'espace est restreint.

« Tu as mis du temps, de l'énergie à faire des beaux légumes, et puis tu es obligé de les donner aux cochons. C'est plate! » — Une citation de Dominique Guay, copropriétaire de la ferme Les Hôtes Épinettes

Un plan d'affaires a été présenté à la Coopérative pour l'agriculture de proximité écologique (CAPÉ). Les agriculteurs espèrent concrétiser leur projet d'ici l'automne 2023.

Avec les informations de Thomas Fortier