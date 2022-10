Sept-Îles bat des records de croisières à son port

Un nombre record de bateaux de croisière se sont arrêtés à Sept-Îles en 2022 et ce nouveau sommet pourrait même être battu dans les années à venir.

Le port minéralier le plus important en Amérique du Nord a vu son flot touristique prendre de l'ampleur avec onze navires qui ont fait escale à Sept-Îles cette année. Le plus récent record était de huit bateaux de croisières.

La cheffe d’escale chez Destination Sept-Îles Nakauinanu, Suzanne Cassista, concède que c’est en raison d'un concours de circonstances que le port de Sept-Îles a accueilli les trois navires supplémentaires nécessaires pour battre son précédent record.

En raison de la tempête Fiona, trois bateaux de croisières ont dû s’arrêter ici [au lieu des Maritimes] , explique-t-elle.

Toutefois, avec 14 et 16 navires attendus en 2023 et 2024, les prochaines saisons prévoient même fracasser le tout nouveau record établi cette année, et ce, même si l'industrie des croisières a perdu des plumes au cours des dernières années.

Ça a été une saison plus populaire en termes de navires, mais pas nécessairement en nombre de croisiéristes , indique Mme Cassista. Les croisiéristes cette année sont moins au rendez-vous sur les navires.

Suzanne Cassista, cheffe d'escale pour Destination Sept-Îles Nakauinanu (archives). Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

« Les navires sont moins vendus à plein rendement. Il y a toujours un pourcentage de cabines inoccupées. » — Une citation de Suzanne Cassista, cheffe d’escale chez Destination Sept-Îles Nakauinanu

La représentante de la corporation touristique attribue cependant le gain en popularité du port de Sept-Îles à la culture innue, qui serait particulièrement attrayante auprès des touristes européens.

Les expéditions en plein air représenteraient également un atout séduisant pour les croisiéristes, selon elle. Les gens me demandent souvent pourquoi des touristes voudraient venir ici quand il commence à faire froid. Mais c’est justement ce que les visiteurs recherchent! Ils veulent voir l’automne, les feuilles changer de couleurs…

C’est précisément ce phénomène naturel qui a appâté un couple de croisiéristes provenant de l’Indiana, aux États-Unis. Nous sommes venus expressément pour voir le feuillage dans toutes ses couleurs , affirme Darell Zook.

Sa conjointe et lui débarquent justement du Caribbean Princess, le navire qui transporte le plus grand nombre de croisiéristes à s’être amarré au port de Sept-Îles.

Victime de son succès

Des défis de taille guettent toutefois la ville nord-côtière en prévision des vagues de croisiéristes qui sont attendues au cours des prochaines années. Destination Sept-Îles Nakauianu admet notamment faire face à des défis de transport.

Il n’est pas toujours évident d’assurer le transport des croisiéristes vers leurs sites d’expédition lorsqu’ils débarquent de leur navire. On finit toujours par y arriver, mais trouver le nombre nécessaire d’autobus pour assurer leur transport demeure un défi récurrent , explique-t-elle.

Mme Cassista insiste aussi qu'il n'est pas tâche facile de trouver des guides touristiques qui maîtrisent l'anglais. M. Zook et sa femme précisent toutefois que le défi n’est pas exclusif à Sept-Îles.

En prévision de l’achalandage touristique qui risque d’être en hausse jusqu’en 2024, Destination Sept-Îles Nakauinanu mise sur l’installation d’un pavillon permanent sur le quai des croisiéristes. À l'heure actuelle, c’est un pavillon provisoire qui leur sert d’accueil aux touristes.

La saison des croisières prendra officiellement fin lundi avec le Silver Whisper qui clôt le bal des navires dans la baie de Sept-Îles.