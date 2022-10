Portrait de la coureuse automobile Destiny Klym, pionnière autochtone en Saskatchewan

Originaire de la Première Nation crie Opaskwayak au Manitoba, depuis établie en Saskatchewan, Destiny Klym est la première Autochtone et la première femme de la province à participer à une course sanctionnée par la NASCAR.

Transmission familiale

La soudeuse professionnelle de 25 ans a appris à conduire dans une voiture de stock-car avec un moteur de 300 chevaux, influencée par la fascination de son père pour les compétitions de bolides à haute vitesse.

« Mon premier souvenir de course, c’est mon père en pleine compétition. » — Une citation de Destiny Klym, coureuse automobile

À 13 ans, Destiny Klym participe à sa première course, une épreuve conçue pour les jeunes filles appelée powder puff race , en référence à la houppette, petit tampon arrondi conçu pour se poudrer.

Stefan Klym a enseigné la conduite automobile à sa fille Destiny alors que les deux vivaient à Carlyle, en Saskatchewan. Elle a participé à sa première course à 13 ans. Photo : Fournie par Aaron Sinclair

Lors de cette première compétition, Destiny Klym entre en collision avec un autre véhicule, ce qui pousse le père à se précipiter vers sa fille.

À ce moment-là je me suis dit qu’elle n’allait plus jamais la laisser courser , a-t-il dit, précisant qu’elle était de retour sur la piste une semaine plus tard.

Un élan continu

Le père et la fille reçoivent des premiers prix dans deux catégories différentes lors d'une compétition à Swift Current en 2016. Photo : Fournie par Destiny Klym

En 2016, Destiny Klym et son père ont remporté deux prix distincts lors d’une compétition organisée à Swift Current.

« Ce n’est pas tant les victoires ou les défaites qui m’intéressent. C’est plutôt le temps qu’on peut passer ensemble. » — Une citation de Stefan Klym, père de Destiny

En 2017, elle participe au circuit canadien de la série Pinty’s de NASCAR, brisant ainsi le plafond de verre pour les Autochtones et les femmes de la Saskatchewan dans une compétition sanctionnée par la NASCAR.

Destiny Klym pose sur circuit canadien de la série Pinty’s de NASCAR. Photo : Fournie par Destiny Klym

Un modèle pas vintage

Stefan Klym affirme être « au crépuscule » de sa carrière, préférant désormais témoigner du succès grandissant de sa fille. Photo : Fournie par Aaron Sinclair

Depuis, Destiny Klym a depuis participé à des courses dans différentes catégories dans les Prairies et aux États-Unis, et a déjà remporté plusieurs trophées, inspirant parfois la jalousie de ses camarades masculins au passage.

Il y a des femmes qui viennent me voir et qui disent que je suis un modèle pour elles. C’est très touchant.

Avec les informations de Natascia Lypny